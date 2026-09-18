謝邱安儀連任零售管理協會主席︰配合五年規劃　確保業界升級轉型

香港零售管理協會周四（17日）舉行第43屆周年會員大會，謝瑞麟珠寶（香港）有限公司主席兼行政總裁謝邱安儀，連任協會主席。她表示，特首李家超周三（16日）發表香港首個五年規劃及新一份施政報告，協會將全方位配合政府施政，確保零售業在政府未來發展大局中，能夠把握升級轉型的黃金契機，未來繼續擔當業界與政府之間的緊密橋樑，未來進一步擦亮香港作為世界級零售樞紐的招牌。



香港零售管理協會9月17日舉行第43屆周年會員大會。（香港零售管理協會圖片）

謝邱安儀表示，全方位配合政府施政，確保零售業在政府未來發展大局中，能夠把握升級轉型的黃金契機。 （香港零售管理協會圖片）

謝邱安儀︰支持五年規劃及施政報告 全方位配合施政

香港零售管理協會周四（17日）舉行第43屆周年會員大會，選出2026年至2028年度新一屆執委會成員。執委會隨即舉行今屆首次執委會會議，謝瑞麟珠寶（香港）有限公司主席兼行政總裁謝邱安儀，獲推選連任協會主席一職。

謝邱安儀表示，特首李家超周三（16日）發表香港首個五年規劃及新一份施政報告，為未來發展勾劃出清晰明確的戰略發展方向，協會對此表示熱烈歡迎和支持，新一屆執委會將致力團結業界，全方位配合政府施政，確保零售業在政府未來發展大局中，能夠把握升級轉型的黃金契機。

香港零售管理協會邀請北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思擔任主講嘉賓，剖析零售界如何參與北都的策略佈局。 （香港零售管理協會圖片）

抓緊北部都會區商機 為零售業注入新動力

謝邱安儀指，現時正值北部都會區關鍵推進期，是香港對接國家「十五五規劃」、深度融入大灣區建設的重要戰略平台，因此協會為抓緊北都的商機，在周年會員大會後，隨即舉辦午餐交流會，邀請北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思擔任主講嘉賓，剖析零售界如何參與北都的策略佈局。

謝邱安儀認為，隨着北都納入香港第一個五年規劃的落實深化階段，未來不論是口岸經濟的帶動，還是新商圈的發展，都將會為香港及業界注入龐大新動力。

香港零售管理協會9月17日舉行第43屆周年會員大會。（香港零售管理協會圖片）

未來進一步擦亮香港作為世界級零售樞紐的招牌

謝邱安儀並指，展望未來，將繼續擔當業界與政府之間的緊密橋樑，引領業界精準對接政府政策，協助全面掌握市場先機，開創零售新格局，同時強化跨界合作，深化與批發及零售、文化、體育及旅遊等相關行業的聯繫協作。

謝邱安儀又指，協會期望透過匯聚各方資源與跨界力量，合力激發市場消費動能，進一步擦亮香港作為世界級零售樞紐的招牌。