謝邱安儀連任零售管理協會主席︰配合五年規劃 確保業界升級轉型
香港零售管理協會周四（17日）舉行第43屆周年會員大會，謝瑞麟珠寶（香港）有限公司主席兼行政總裁謝邱安儀，連任協會主席。她表示，特首李家超周三（16日）發表香港首個五年規劃及新一份施政報告，協會將全方位配合政府施政，確保零售業在政府未來發展大局中，能夠把握升級轉型的黃金契機，未來繼續擔當業界與政府之間的緊密橋樑，未來進一步擦亮香港作為世界級零售樞紐的招牌。
謝邱安儀︰支持五年規劃及施政報告 全方位配合施政
香港零售管理協會周四（17日）舉行第43屆周年會員大會，選出2026年至2028年度新一屆執委會成員。執委會隨即舉行今屆首次執委會會議，謝瑞麟珠寶（香港）有限公司主席兼行政總裁謝邱安儀，獲推選連任協會主席一職。
謝邱安儀表示，特首李家超周三（16日）發表香港首個五年規劃及新一份施政報告，為未來發展勾劃出清晰明確的戰略發展方向，協會對此表示熱烈歡迎和支持，新一屆執委會將致力團結業界，全方位配合政府施政，確保零售業在政府未來發展大局中，能夠把握升級轉型的黃金契機。
抓緊北部都會區商機 為零售業注入新動力
謝邱安儀指，現時正值北部都會區關鍵推進期，是香港對接國家「十五五規劃」、深度融入大灣區建設的重要戰略平台，因此協會為抓緊北都的商機，在周年會員大會後，隨即舉辦午餐交流會，邀請北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思擔任主講嘉賓，剖析零售界如何參與北都的策略佈局。
謝邱安儀認為，隨着北都納入香港第一個五年規劃的落實深化階段，未來不論是口岸經濟的帶動，還是新商圈的發展，都將會為香港及業界注入龐大新動力。
未來進一步擦亮香港作為世界級零售樞紐的招牌
謝邱安儀並指，展望未來，將繼續擔當業界與政府之間的緊密橋樑，引領業界精準對接政府政策，協助全面掌握市場先機，開創零售新格局，同時強化跨界合作，深化與批發及零售、文化、體育及旅遊等相關行業的聯繫協作。
謝邱安儀又指，協會期望透過匯聚各方資源與跨界力量，合力激發市場消費動能，進一步擦亮香港作為世界級零售樞紐的招牌。