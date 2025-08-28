零售管理協會謝邱安儀：業界正數碼轉型　市道穩定失業率將漸回穩

過去幾年全港超過23萬人從事零售業，失業率由去年的3.9%上升至現時5%。香港零售管理協會主席謝邱安儀指，零售數據反映業界過去一段頗長時間錄得跌幅，相信失業率上升是生意下滑帶來的後遺症。她認為零售業正經歷調整期及數碼轉型階段，隨零售市道穩定下來，相信失業率亦會漸漸回穩。



零售管理協會主席謝邱安儀表示，香港零售業正經歷調整期及轉型階段，隨零售市道穩定下來，相信失業率亦會漸漸回穩。（資料圖片）

稱香港零售業正處數碼轉型階段

過去幾年，在香港從事零售業的僱員一直維持超過23萬人。謝邱安儀稱，疫情後受港人外遊和北上影響，加上旅客消費力和旅遊模式改變，香港零售商生意大幅下滑，同時面對成本高企的問題。為了維持穩健及長遠的營運，部分零售商在過去幾年逐步調整業務規模 ，例如減少店舖數目或轉到網上銷售，以及精簡後勤團隊去平衡收入減少的狀態，顯示香港零售業正經歷調整期及數碼轉型階段。

協會有些會員公司縮減業務規模，因而調整人手安排或暫停招聘，部份會員仍繼續招聘去填補空缺。未來面對經濟前景持續不明朗，公司在成本控制方面普遍採取更審慎的策略。

部分零售商在過去幾年逐步調整業務規模 ，例如減少店舖數目或轉到網上銷售，以及精簡後勤團隊去平衡收入減少的狀態。(文具佬生活百貨facebook圖片)

未有足夠專才支援零售商數碼轉型

為配合數碼轉型大趨勢，近年不少零售商都希望加速整合全渠道營銷、採用大數據、人工智能和零售科技，務求為顧客提供更便捷及獨特的消費體驗。現時不少行業均在爭奪具數碼轉型技能的專才，導致僧多粥少，業界亦難以吸納足夠的人，阻礙了轉型步伐。

雖有部分零售商嘗試通過內部培訓提升員工技能，但培訓的速度往往無法滿足轉型的迫切需求，亦並非所有零售商有足夠資源支持長期和全面的培訓，某些需要科技專才的職位，也無法僅靠內部培訓解決。

謝邱安儀總結指香港零售業依然需要適當的人才去配合持續發展，關鍵要盡快推動業界成功轉型。（資料圖片/高仲明攝）

最新一份施政報告將在9月17日公布，協會希望政府繼續透過人才培訓、推動全渠道銷售，以及引入零售科技等方面，給予業界適當支援，以盡快成功轉型，維持香港零售業的持續發展和競爭力，使業界繼續為香港經濟及勞動市場作出貢獻。

針對極端天氣嚴重影響店舖營業時間，她建議零售商透過資源整合和運用新零售科技，加強線上營銷推廣，以更靈活的銷售策略，適時及快速應對不同的天氣狀況，無論天氣有多惡劣，無阻顧客在線上繼續消費，以減低因極端天氣造成的生意損失。