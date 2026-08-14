零售管理協會辦銀髮經濟導賞團　長者被魚骨都可食埋養生機吸引

為回應本港人口高齡化帶來的消費與服務需求，零售管理協會（HKRMA）趁「美與健生活博覽」及「家電家品博覽」在灣仔會展舉行，推出多場長者導賞團。其中「銀髮經濟」長者導賞團今日（14日）上午舉，讓參加長者深入了解各類樂齡產品與服務。



有老友記導賞期間看到本地品牌的自然養生機感興趣，因可連魚骨都碾碎，變成濃湯，直言完成導賞團後就考慮去入手。



陳婆婆（左）及邱婆婆（右）聚精會神看「自然養生機」的示範。（梁家俊攝）

零售管理協會（HKRMA）於今年「香港開心購物節」期間，聯合社會服務聯會及照顧者機構CareReps，推出「銀髮經濟」長者導賞團，帶領長者及業界代表走訪展場，於今日上午率先參與「銀髮經濟」長者導賞團。

主辦單位的「銀髮經濟產品專區」，包括涵蓋四大主題，分別是活出好狀態、樂齡科技盡體驗、食得好滋味、銀色品質保證。

自然養生機利用高速摩打和刀頭將食材碾碎

其中參加導賞團的邱婆婆對由德國寶出品的自然養生機感興趣，機件原理是利用高速摩打和刀頭，將食材碾碎。該店員工更即場往機內加入薑、蔥花及半條魚，指魚骨及材料都會被徹底碾碎，可直接飲用，「材料配料放完，加水撳掣就有湯飲！」

員工又補充，由於長者因身體問題時常要進食糊餐，希望他們不會因此感到不舒服，可以「食得有尊嚴」。其後向參觀導賞團的長者講述分為七級的國際吞嚥障礙飲食標準，了解如何透過養生機去照顧自己的飲食需求。

邱婆婆（中）表示導賞團結束會考慮入手養生機。（梁家俊攝）

另一邊廂，導賞團人士亦有到萬寧體驗新儀器及和量度血壓等數據，再交由註冊中醫師給予調理建議；又到網上行攤位了解AI智能家居場景，如室內自動控溫及夜間活動偵測等。導賞團再由香港工業總會為長者講解認證銀髮經濟服務的計劃「香港Q嘜樂悠計劃」，涵蓋安老服務及餐飲地點，食品及餐飲服務四大範疇。

邱婆婆根據「望、聞、問、切」數據，聽從中醫師的調理意見。（梁家俊攝）

工總向導賞團人士講述Q嘜樂悠計劃的涵蓋範疇。（梁家俊攝）

邱婆婆與陳婆婆：許多產品令人大開眼界

參與導賞團的長者邱婆婆與陳婆婆分享體驗時表示，原本以為只是普通美食展，結果現場許多產品令人大開眼界。邱婆婆特別讚賞德國寶自然養生機的免隔渣魚湯和芝麻糊，直言「幾分鐘就有熱湯飲，慳番好多工夫」，並感謝社區中心社工耐性教導長者使用各類新科技。

照顧者易達平台第一召集人吳健文則表示，平台由27間NGO 組成、服務逾18萬位照顧者，目前已發行7,000張「照顧者易達卡」。期望透過與零售管理協會合作，促進照顧者在衣食住行上獲得商界優惠，認同其照顧者角色之餘，亦帶動老友記與家人留港消費。

邱婆婆（綠色T恤）及陳婆婆（粉紅色T恤）聆聽由電訊公司介紹的AI智能家居。（梁家俊攝）

陳百里：正積極推動粵港澳三地「灣區標準」

商經局副局長陳百里表示，預計到2046年，香港將有超過三分之一人口為65歲或以上的長者。人口高齡化雖帶來挑戰，但同時也是經濟的新增長點。他指政府兩年前成立促進銀發經濟工作小組，並聚焦「銀髮經濟」推出30項具體措施。

問及銀髮產品能否「出海」，他表示，政府正積極推動粵港澳三地「灣區標準」，例如相關機構與商會已就「軟餐」遞交標準，並於去年底獲正式納入，未來將透過共用標準將香港的優質產品與服務推廣至大灣區，開拓龐大商機。