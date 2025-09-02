7月零售業總額按年升1.8%　零售管理協會：微升非復甦僅趨穩定

政府統計處公布，今年7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為297億元，按年上升1.8%，遜於市場預期按年升2.5%。香港零售管理協會主席謝邱安儀今早（2日）在電台節目中表示，不能說是零售業復甦，只是穩定下來。她形容不是一個很理想的數字，「只係好過上年」。至於9月份市道，她指9月並沒有長假期，一些專注本地市場的零售類別反而有信心，會多做推廣吸引市民留港消費。



政府統計處公布，今年7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為297億元，按年上升1.8%，遜於市場預期按年升2.5%。（資料圖片/鄭子峰攝）

今年4、5月起零售跌幅漸趨穩定

謝邱安儀接受港台節目《千禧年代》訪問時說，今年7月的零售業總銷貨價值臨時估計仍低於300億，雖然是有升幅，但只是比去年好，不過仍算正面。她指在2019年前，7月的數字傳統上會高於6月，因此有「五窮六絕七翻身」的說法。但2019年後，除了2020年外，7月份的數字都比6月低，可見市場出現了新常態，需要觀察整個走勢。

她續說，香港零售業去年4月後「一直碌入谷底」，10月後才有好轉；今年則由4、5月起跌幅漸趨穩定，而且低基數情況延續到今年，因此今年7月的零售業總銷貨價值臨時估計有微升屬預期內。

香港零售協會主席謝邱安儀表示，在2019年前，7月的零售業總額數字傳統上會高於6月，因此有「五窮六絕七翻身」的說法。但2019年後市場有了新常態。（資料圖片）

遊客回升助零售業 9月無長假港人留港 盼帶動本地消費

謝邱安儀表示，政府過去一段時間大力推動盛事，並收復遊客數字，的確對零售業有幫助，因為部份類別，如以化妝品、珠寶首飾及個人護理為主的商戶，生意都因遊客而帶動，開始有好轉。

對於未來的展望，謝邱安儀指出在暑假時，因港人多外遊而影響零售業，但9月份並沒有長假期，因此大部份主力本地市場的零售商都對9月份生意回復信心。她指會趁機推廣，希望吸引市民留港消費。