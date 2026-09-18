施政報告｜政府推外籍家居照顧員至少3年經驗　工資高外傭一兩成

特首李家超日前發布最新一份《施政報告》，當中提到將參照現時外傭制度，試行輸入具備較高護老技能、培訓水平及經驗的「外籍家居照顧員」。勞福局局長孫玉菡表示，有關人士需在原居地接受經認證的培訓，應有院舍保健員程度，初步考慮至少3年照顧經驗，估計法定最低工資將較外傭高一至兩成。



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片 / 梁家俊攝）

孫玉菡表示，香港步入老齡化社會，現時65歲以上長者約佔四分之一，25年後預計會增至三分之一。多數長者希望居家安老，故社區安老服務需要增加。雖然現時不少外傭在家照顧長者，但外傭護老技術是「口講口賠」，無法得知其服務質素、有否專業培訓等，希望在現行制度上加入「外籍家居照顧員」，為市民提供多一個選擇。

他說，初步構想是外籍家居照顧員需在原居地接受經香港認證的培訓，有至少3年照顧長者經驗，需等同院舍保健員程度。薪酬方面，下限會比外傭最低工資高一至兩成，相信措施有一定吸引力，暫不考慮為外籍家居照顧員設定限額。

問及新措施會否衝擊本地外傭市場？孫玉菡認為，不會有太大影響，在港外傭如有意轉行，要回到當地接受培訓並符合資格，方可再來港工作，成本較高，「不如喺香港努力啲、做得好啲」。