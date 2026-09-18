施政報告｜失業率續升　孫玉菡：青年歷就業陣痛　乏經驗人際網絡

本港最新失業率升至3.8%，勞工及福利局局長孫玉菡今日（18日）接受電台節目訪問時表示，雖然失業率在國際間仍屬低水平，但本港年輕畢業生缺乏行業經驗及人際網絡，因此就業有困難。他又提到，《施政報告2026》提出「畢業生就業啟航計劃」，由政府提供最多三分一薪金資助，鼓勵僱主額外創造一萬個全職職位，協助無工作經驗的青年踏入職場。



2025年8月28日，不少市民到職啟未來招聘會求職。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府周四（17日）最新公布的失業率升至3.8%，孫玉菡指，受環球經濟及AI技術急速爆發影響，不少企業在招聘時選擇「睇定啲」，導致青年及缺乏高級學歷的中年文員面臨就業陣痛。

年輕人乏經驗及人際網絡 中年文書從業員缺大學學歷

孫玉菡續指，年輕人雖然普遍較擅長掌握新科技及AI工具，但致命傷在於缺乏「行業經驗」與「人際網絡」，「年輕人欠缺嘅唔係AI嘅能力，佢哋AI厲害過我哋，整體係咁嘅。但佢冇行業經驗呢，佢又冇人際關係」；至於45至54歲、缺乏大學學歷的文書從業員，則面對重複性工作被AI取代的危機。政府除了透過技能培訓協助中年文員轉型外，亦必須採取主動手段，預防青年失業率惡化。

針對青年就業難題，《施政報告2026》推出「畢業生就業啟航計劃」。孫玉菡表示，該計劃由勞福局統籌、勞工處執行，目標在2027年及2028年初各提供5,000個額外職位，合共一萬個名額。計劃對象為29歲或以下、過去除兼職外，僅有半年或以下工作經驗的青年，不限於大學學歷，大專、專上學校乃至高中畢業生均可申請。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／梁家俊攝）

孫玉菡稱，參與計劃的僱主須提供最少半年的全職職位。政府將補貼僱員薪金的三分一，每名僱員每月資助上限為6,000港元，為期最少半年，「咁希望我哋畀三分一，僱主畀三分二，大家一齊就希望創造多啲職位」。

孫玉菡表示， 政府會嚴格要求企業申請的職位必須為現有編制外的「新增職位」，避免取代原本的招聘計劃。他又指，勞工處已聯同本港六大商會，包括香港僱主聯合會、廠商會、總商會、工總、中華總商會及中國企業協會對接，「六大商會，應該包羅萬有」。

被問及餐飲及零售業出現「結業潮」，孫玉菡承認，傳統中式酒樓及餐飲業確實正面對巨大衝擊，從業人數見明顯減少；惟新式餐飲及非粵菜菜系市場仍有發展空間，反映整體經濟處於轉型階段。

政府將於下周公布最新一份《人力資源推算報告》，預測展望遠至2028年。孫玉菡認為，隨著本港人口持續老化，總勞動人口縮減的大趨勢難以逆轉，整體人力市場長遠仍將面臨短缺，政府會繼續在保障本地工人優先就業、適度引入外勞以及推行人才計劃之間取得平衡。