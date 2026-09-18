施政報告｜THEi設計官方配飾　融匯政策理念與創意　團隊榮幸參與

撰文：凌雯靜
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一條領呔、絲巾，除了配襯衣裝，亦可以成為承載城市理念的展現。香港高等教育科技學院（THEi高科院）今年再度獲邀為行政長官李家超及其團隊設計《施政報告2026》領呔及絲巾系列，更首次打造《香港第一個五年規劃》團隊襟章。

THEi高科院校長劉建德表示，院校連續兩年獲得特區政府信任，充分證明學院應用科學的辦學理念，認為這項合作不只是單純的學術習作，而是具備業界實務價值的項目，對本港及時裝行業發展均具意義。

THEi高科院呈獻首個《香港第一個五年規劃》團隊襟章，連續兩年獲邀為行政長官及其團隊設計《施政報告》領呔及絲巾。（THEi高科院提供圖片)

設計團隊今年以「設計融入日常」為出發點，由政策概念研究、圖案創作、物料選擇至生產製作均由師生參與。劉建德校長表示，團隊去年完成官方配飾設計後，今年再次獲邀，令他感到開心及榮幸，亦反映外界對團隊過往設計的信心。他認為，這類項目對香港及時裝行業均具重要性，因此校方會成為師生背後的支援，讓團隊能夠專注創作。

劉建德：設計不只是創意　體現應用科學教學成果

劉校長又強調，今次項目正正體現THEi高科院「應用科學」的教學成果。他指出，時裝設計並非單純追求外形或天馬行空的創意，設計背後涉及研究、技術、工藝及嚴謹的品質要求，故團隊在開始設計前，亦針對人才政策、北部都會區及人才引進等議題作研究，再將相關理念轉化為設計元素。

行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」，配戴由THEi高科院團隊設計的領呔及襟章。（立法會）

他認為，真正的應用科學，是把課堂所學的知識應用到現實項目，「不是做完功課就交，而是要真正落地」。今次官方項目讓學生由概念、設計到製作均接觸真實業界要求，將創意轉化為可供使用的產品，正是應用科學教育由理論走向實踐的體現。他又說，院校將繼續善用這些旗艦項目的寶貴經驗，引領新一代青年專才，將個人專業美學融入特區政府的發展大局。

從「見微知著」落實工藝　領呔藏高密度編織技術

今次設計由THEi高科院設計及建築學系助理教授張玲擔任設計主管。她形容，今年是去年經驗的延續及優化，團隊希望在微小配飾中呈現宏觀概念，同時做到創意與商業並重。

她指出，領呔並非一般數碼印刷，而是選用南京絲綢，以高密度V型編織方式製作，透過紗線走位及顏色配搭，營造藍綠色的光澤及立體幾何效果。絲巾則採用真絲雙面印刷，再配以手工捲邊。由概念交流、圖紙修改，到尋找合適生產商及最後落地，團隊均要兼顧設計效果及工業標準。

張玲表示，團隊成員各有所長，師生、畢業生及不同專長的學生共同參與研究、圖案、色彩及立體結構等工作，再將不同創意組合成最終作品。她認為，真實項目正好讓學生把課堂上的刺繡、產品設計等技能應用於商業及官方項目，形成由課堂通往業界的實踐橋樑。

畢業生再戰官方項目：提高對工藝標準要求

時裝設計（榮譽）文學士畢業生李翠珊今年第二次參與官方設計項目。她表示，今次面對的是高規格製作，領呔面積細小，如何精準控制紗線走位及顏色，令圖案在不同角度及光線下呈現層次及光澤，是製作上的重要挑戰。

這次經驗亦令她對布料及工藝的要求提高。她表示，過去參與其他項目時，未必有機會深入處理如此精細的領呔製作，但經過今次磨練後，日後發展個人時裝品牌時，對產品質素及工藝標準亦會有更高要求。

當她看到行政長官及官員團隊佩戴由自己參與設計的領呔及絲巾，並在電視畫面中正式亮相時，使她感到「好感動」。她坦言，當設計由構思變成真實產品，再出現在重要公開場合，是校內習作難以取代的實戰體驗。

THEi高科院設計及建築學系助理教授張玲（左一）重表示，是次創作是一次極具突破性的教學相長，成功打通課堂與頂級業界項目的通道，為行業鍛造出具備高水平實務能力的設計專才。

仍在就讀時裝設計（榮譽）文學士的陳美行接手項目時仍是二年級學生，她坦言，起初感到非常榮幸，卻又擔心自己經驗尚淺，但參與官方項目後，令她重新理解設計師如何在規範下發揮創意。

她參與絲巾設計時，將「扭紋」元素融入圖案，以絲帶扭動、交織的形態象徵科技與人才匯聚，以及不同成員之間互相支援。色彩則加入較鮮明的紫紅及綠色，為較莊重的官方配飾注入年輕氣息。

她又將過往實習時學習的刺繡及絲巾製作方法帶入今次項目，體會到課堂知識並非停留在作業之中，而是可以直接應用於真實設計。這次經驗亦令她開始思考未來發展制服設計及文創等方向。

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