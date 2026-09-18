施政報告｜林定國：將參考不同地區監管兒童用社交媒體　未必立法

特首李家超早前在最新一份《施政報告》中提到人工智能發展與管治。律政司司長林定國今日（18日）表示，將研究立法規管深偽技術製作色情影像及詐騙罪案，法改會正檢視有關法律。他說，現時未有立法時間表，承諾在能力範圍內盡快完成調研及提出建議。



律政司司長林定國今日（18日）表示，將研究立法規管深偽技術製作色情影像及詐騙罪案，法改會正檢視有關法律。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

林定國在記者會表示，已聯同其他政府部門召開工作小組會議，檢討人工智能的法律配套，已初步檢視超過600條相關法例，其中一個檢視方向是未成年使用社交媒體的風險。

關注兒童用社交媒體風險 或以立法以外措施設規則

他說，關注兒童使用社交媒體時面對的風險，如接觸有害資訊、與陌生人接觸等，將參考其他地方的經驗，並結合香港實際情况考慮應對方法，立法外亦有其他措施，包括教育及設立規則等，冀培養兒童正當使用AI的能力。

另外，他提到將研究立法規管深偽技術生成色情內容及AI詐騙罪案，法律改革委員會正檢視現行法律，將會適時發表諮詢文件，惟現時未有立法時間表。他解釋，法改會屬獨立組織，成員包括業界外人士，難估計法改會完成研究報告的時間，承諾會盡快完成調研及提出建議。

被問到如何確保法例的修訂追得上AI發展，林定國說要進行規範，法律不是唯一選項，但有些問題需要法律處理，草擬時會保留彈性，確保法律不會因為科技改變而過時。

施政報告亦提到，政府會評估市場對算力的需求，以「高效算力、穩健電力、低碳轉型」為核心方向，支持智算產業健康發展。創科局局長孫東表示，本港發展算力中心面臨土地、水、電、環境影響等挑戰，又指本港數據中心「能源使用效益」指標不太好，現時約1.4到1.7，希望年底推出諮詢報吿，對未來數據中心的PUE作規範。

明年第二季公開招聘AI專員

另外，數字辦將增設「AI專員」，創科局常任秘書長蔡傑銘表示，將於明年第二季展開公開招聘。「AI專員」職位由現時數字辦副專員（D3）提升一級至D4，職責包括就AI發展為特區政府不同範疇，例如風險與管理、產業發展又或者係AI本身研究等，提供合適意見及建議等。