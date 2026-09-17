施政報告｜AI城市大腦首階段耗資2億　陳國基稱非監控　不涉私隱

【施政報告2026／李家超／施政報告／北部都會區／北都／大學城】行政長官李家超昨日（16日）宣讀《五年規劃》及《施政報告》，以AI提升城市管理效率為重點之一。政務司司長陳國基今日（17日）表示，「AI城市大腦」將增加各部門協作能力，更好地部署極端天氣及緊急災難安排，並非監控個人，不會偵察犯罪及抓賊，不存在私隱問題。



政務司司長陳國基今日就《香港第一個五年規劃》和《施政報告》舉辦記者會。（湯致遠攝）

▼ 香港施政報告重點▼



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接駁不同政府部門電腦系統至「緊急事故監察及支援中心」系統

陳國基表示，目標2028年第一季完成「AI城市大腦」首階段建設，成本為2億元。相關資金用作接駁約30個不同政府部門的電腦系統至「緊急事故監察及支援中心」系統，當發生極端天氣或緊急災難時，系統可借助不同系統數據分析情況，協助部門主管做決定；另外一部分則會將1823熱線的緊急投訴電話加入系統，提升系統準確度。

陳國基：令每個部門電腦數據可互聯互通 減輕發生影響民生事件

陳國基說，現時各部門均有電腦系統協助運作，但每個部門獨立運作，政府希望借「AI城市大腦」連結不同部門，讓數據互聯互通，更好地處理城市管理工作，減輕發生影響民生事件的風險。他舉例說，假若系統偵測到某區即將爆水管，會即刻將數據給運輸署，讓署方提早考慮爆水管後如何部署交通。

另外，警方的「銳眼系統」數據同樣將接駁至城市大腦中。陳國基表示，「銳眼系統」可實時監察交通數據，可讓當局更迅速地按車流狀況調整交通燈。被問城市管理系統是否全城監測系統，陳國基強調該系統不是用作監控個人，不會偵察犯罪及抓賊。另外，系統中的數據並非市民個人資料，不存在隱私問題。