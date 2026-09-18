政府發表高齡化對策報告　提73項措施涵長者醫療健康、跨境養老等

隨着本港人口高齡化，政府今日（18日）發表應對社會高齡化對策報告，全面檢視及探討了各政策局應對社會高齡化的政策和措施，並已向行政長官提交報告。報告提出73項對策措施，涵蓋長者醫療健康、安老院舍服務及跨境養老等11個領域，以跨部門協作應對社會高齡化挑戰。。



9月18日，政務司副司長卓永興（中）聯同醫衞局局長盧寵茂 （左二）、勞福局局長孫玉菡 （右二）等在記者會上，由卓永興展示應對社會高齡化對策報告。(政府新聞處圖片)

政府發表應對社會高齡化對策報告。(政府新聞處圖片)

政務司副司長卓永興今日（九月十八日）聯同勞工及福利局（勞福局）局長孫玉菡和醫務衞生局（醫衞局）局長盧寵茂教授舉行記者會，公布應對社會高齡化對策報告。

卓永興指出，香港社會正持續高齡化。預計到2046年，香港65歲及以上人口將增至274萬，佔總人口超過三分之一，屆時每3名港人便有約一名長者。面對社會高齡化帶來的挑戰，政府與社會各界必須及早部署。

社會高齡化對策工作組自去年11月成立以來，全面檢視及探討了各政策局應對社會高齡化的政策和措施，並已向行政長官提交報告。報告提出73項對策措施，當中既有開創性的新對策，亦包含經優化的措施，以跨部門協作應對社會高齡化挑戰。

有關對策措施涵蓋11個領域，包括長者醫療健康；安老院舍服務；跨境養老；長者的社區與生活支援；善用科技「智慧助老」；長者友善城市規劃和設計；長者出行、娛樂與學習；長者財務穩健與安全；人力資源和公共財政；銀髮經濟、產業與機遇；及身後安排規劃及相關服務。

醫衞局今年度將整合長者健康中心服務，增加服務點和量、提供更全面的健康評估並縮減輪候時間；亦會研究增加「長者醫療券大灣區試點計劃」試點醫療機構，及透過醫健通有序推動健康管理和跨境醫療紀錄互通。香港中醫醫院和醫管局中西醫協作服務亦會提升，涵蓋長者常見病種。

另外，勞福局會在2027年年底前增加約3,500個長者資助長期護理服務名額，並以試行方式提供政府新建的安老院處所予業界自資營運，在增加整體院舍宿位容量的同時，使服務營辦機構有更大彈性因應市場需求提供多元化的長者院舍照顧服務。

善用科技「智慧助老」是另一個重要範疇，勞福局會分階段建立「社福數據分享平台」，整合政府部門及非政府機構在社福範疇的數據，利用人工智能及早識別高風險人士或家庭，從而提早介入和精準應對。此外，勞福局會成立「社福AI實驗室」，識別社福服務應用場景中的痛點、難點，資助開發及試行人工智能解決方案。

政府亦會繼續推進銀髮經濟的發展，由政府經濟顧問辦公室會分析長者人口的社會經濟特徵變化及消費模式等。商務及經濟發展局會積極拓展銀色品質認證，與有關機構探討將認證範圍擴大到其他範疇，例如探討為拐杖、輪椅及外骨骼系統等協助長者出行的輔助器具制定相關標準，並研究納入「灣區標準」。

卓永興表示，工作組在探討對策的過程中，曾舉辦五場諮詢會，廣泛聽取安老事務委員會及相關業界人士的意見。各政策局及部門將逐步落實有關對策措施。