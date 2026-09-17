施政報告｜何永賢視察北都公屋地盤：古雋邨進度順利　年尾入伙

特首李家超昨日（16日）公布《香港五年規劃》和2026年《施政報告》，加快北部都會區建設是重要內容之一。房屋局局長何永賢今日（17日）於社交平台中表示，早前到訪北都兩個公營房屋發展項目的地盤，視察工程進度及創新建築科技的應用情況。



房屋局局長何永賢到訪粉嶺鳳凰嶺邨。

視察古洞北古雋邨和粉嶺鳳凰嶺邨

最新一份施政報告提到，未來5年房委會將在北都建設7萬個房屋單位。何永賢今日在Facebook說，7萬個單位是數量龐大，部分北都的公營房屋發展項目已在建設中。她早前到北都兩個公營房屋發展項目的地盤視察，分別為古洞北第19區二期公營房屋地盤（古雋邨）和粉嶺鳳凰嶺邨，既了解進度，看地盤的建築科技應用，並參觀多座已完工準備交樓的新大樓。

古雋邨一半採用MiC 4日組裝好一層

何永賢表示，古雋邨有一半採用組裝合成建築法（MiC），實現4日組裝好一層的目標，項目進度理想，預計於2027年下半年落成及入伙。她續說，除MiC建築技術外，地盤亦對MiC在大灣區廠房進行實時監察，地盤與工廠兩邊同時平衡全速推進工作的同時，項目的管理人員亦可更好掌握情況。

地盤運用4S安全智慧工地系統

另外，地盤還運用了4S安全智慧工地系統，能實時監測，透過智能監測及實時數據分析，從安全監督、風險預警到日常管理，全方位提升工地效能，及早識別潛在風險，為工友締造更安全的工作環境。當局期望在科技輔助下，讓建屋工程既快且穩，既增量又提質。何永賢補充，古雋邨第一期項目進度順利，將於今年底開始分階段入伙。

鳳凰嶺邨用電子偵測系統去監察天秤基座情況 精確至0.01毫米

至於已開始入伙的鳳凰嶺邨，何永賢曾視察準備交樓的1A期，及即將陸續完工的1B期、2A期及2B期。鳳凰嶺邨部分大樓用了MiC技術，亦有用到4S安全智慧工地系統，及用了電子偵測系統去監察天秤基座的情況，管理人員可以透過手機應用程式查看實時狀況，數據顯示更精確至0.01毫米。何永賢表示，很高興看到項目非常關注工友的安全，購置了「智能安全帶」，若工友未有正確佩戴安全帶，就會發出警報。