威院醫療事故｜田北辰：據悉醫院事前獲病人病歷　疑護士漏看出錯

威院發生醫療事故，一名患有認知障礙症、曾經中風及需要進食糊餐的54歲男病人，誤遭餵食正常餐，其後病人出現鯁喉及心臟停頓，同日深夜離世。實政圓桌召集人田北辰表示，據他了解，雖然醫院最初安排預設正常餐的「虛擬身份號碼」給男病人，但之後醫院已聯絡病患家人，知悉病人資料，認為是次事件屬護士疏忽。他又指，醫管局應研究改善機制，避免再次出錯。



威院發生醫療事故，一名患有認知障礙症、曾經中風及需要進食糊餐的54歲男病人，遭餵食正常餐，其後病人出現哽喉及心臟停頓，當日深夜離世。

該名54歲男病人入院時沒有身份證明，被安排登記「虛擬身份號碼」。醫生曾按臨床情況，指示護士安排病人「可耐受進食」（Diet as tolerated/「DAT」），惟醫院的營養及膳食管理系統自動將使用「虛擬身份號碼」的病人預設為「正常餐」。涉事的病房護士當時並未檢視病人過往的膳食紀錄以調整飲食指示，並派發正常晚餐。

病人服務助理開始餵食正常晚餐後，發現病人出現不適，隨即停止餵食及向護士求助。護士其後召喚醫生為病人取出呼吸道阻塞物。其間病人出現心臟停頓，情況持續惡化，於當日深夜離世。涉事的護士和病人服務助理現已暫時調離臨床崗位。

實政圓桌召集人田北辰。（何夏怡攝）

田北辰：醫院事前獲病人病歷 認為是護士疏忽應停職

實政圓桌召集人田北辰於社交平台facebook表示，據他了解，醫院曾成功聯絡病患家人，已經知道男病人資料及病歷，認為是次事件明顯屬護士疏忽，要求護士即刻停職。他又要求醫管局審視現有訓練是否足夠，並研究如何「行多一步」，確保同樣情況不會再發生，「或者會唔會有一個checking mechanism（檢查機制），去確保無論係護士定病人服務助理都係安排同餵啱餐？」

立法會議員陳凱欣認為公院短期內再次發生餵錯餐事件是不可接受。（資料圖片）

立法會議員陳凱欣則表示，去年3月明愛醫院餵錯餐事件，相隔至今僅一年多，公立醫院再次發生類同事件，她形容是不可接受，質疑醫管局無從上次事件中吸取足夠教訓。

陳凱欣：預設正常餐荒謬 應具體寫明食流質或糊餐

她認為是次事件涉及多個錯誤，首個錯誤為系統自動預設「虛擬身份號碼」為正常餐，「根本係好荒謬嘅設定」。她說，公立醫院內科病房護士人手緊絀，護士未必有充足時間找出「虛擬身份號碼」的病人身份，只能依賴系統及醫生指示派餐。

她又指出，自上次明愛餵錯餐事件後，委員會已建議在所有表格及電子系統內移除可耐受飲食「DAT」的膳食種類選項。但是次威院事件顯示，醫生似乎仍然可以發出「DAT」指示。

她認為，醫生臨床判斷時，若將用餐指示寫得更具體及清楚，例如寫明流質或糊餐，而非「DAT」，即使護士派餐無法與病人溝通，又或不知以往病歷，亦可以讓她們有更清晰的依據判斷病人餐食，「現在是沒有了兜底機制」。她期望，當局可盡快修訂相關機制，以及檢視是否仍有某些預設系統，相關系統會否影響病人權益。

醫療衞生界立法會議員、外科醫生林哲玄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

林哲玄：原則上醫生應更清晰地列明可用餐飲

醫療衞生界立法會議員林哲玄解釋說，醫生發出「DAT」指示原意讓病人自行選擇可以接受的食物，護士準備派餐時亦需再評估病人可用的餐飲。然而，是次事件中的病人患有認知障礙，送院時精神狀況差，疑似未能與護士溝通。林哲玄說，「原則上，（遇到表達能力差的病人）醫生應該就用餐指示寫得再清楚啲」。

他又認為，系統預設正常餐並非大問題，因醫護人員之後可以根據病人狀態修改其他膳食，不過若當局將「虛擬身份號碼」病人的膳食由預設正常餐改為空白格，然後再由醫護填寫的作法亦可行。