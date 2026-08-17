威院值40萬癌症藥無放雪櫃20小時　院方指員工溝通誤會將紀律處分

《香港01》獲悉，沙田威爾斯親王醫院本月初有員工在包玉剛爵士癌症中心工作時，未有按照規定把藥品放入雪櫃。醫院今日（17日）回覆查詢時確認事件，涉及一名支援職系員工及一名配藥員因「溝通誤會」，導致一批癌症藥物未有及時放入雪櫃，直至翌日早上發現後放回。據稱，涉事藥物價值40萬元。



威院表示，藥物生產商確認該批藥物在有空調的環境下存放約20小時屬可接受範圍，不會影響藥物的穩定性及儲存期。院方稱，會按既定人事程序作出適當紀律處分，事件中沒有病人治療受影響。



沙田威爾斯親王醫院確認，一名支援職系員工及一名配藥員因「溝通誤會」，導致一批癌症藥物未有及時放入雪櫃20小時，直至翌日早上發現後放回。（資料圖片／任葆穎攝）

院方指藥劑部一名支援職系員工及一名配藥員涉事

威爾斯親王醫院發言人指，非常重視事件，已進行詳細調查，確認在8月4日中午，藥劑部一名支援職系員工及一名配藥員，因溝通誤會，導致一批癌症藥物未有及時存入藥用雪櫃，直至翌日早上發現後，已即時放回雪櫃儲存。

生產商確認空調環境下存放約20小時屬可接受範圍

院方為審慎起見，已向藥物生產商查詢，確認該批藥物在有空調的環境下存放約20小時屬可接受範圍，不會影響藥物的穩定性及儲存期。事件中沒有病人治療受影響。

威院指指藥劑部一名支援職系員工及一名配藥員涉事。（資料圖片／鍾妍攝）

醫院：全面檢視冷藏藥物流程

院方指會嚴肅跟進事件，會全面檢視運送需冷藏藥物的流程及分工安排，並研究改善措施。院方亦提醒員工須嚴格遵守運送和儲存藥物的指引，避免同類事件再次發生。院方會按既定人事程序作出適當紀律處分。

院方已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處呈報事件。