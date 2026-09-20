大學城｜方大未有計劃進駐　校長張仁良：建新校舍後難再斥資

政府上周四（17日）推出在北都的新田、洪水橋、打鼓嶺的三幅大學城用地，供院校申請，政府將預留100億貸款。聖方濟各大學早前表示未有計劃進駐北都，校長張仁良今日（20日）在電台節目解釋，位於沙田大圍的第二校舍明年初動工興建，若要再於北都建設新校舍，預計資金上會面臨困難；但校方樂意使用及管理大學共享設施，例如學生創業或科研中心。



北都有三個大學城，分別為新田大學城、洪水橋大學城和打鼓嶺大學城。

打鼓嶺大學城。（五年規劃文件截圖）

新田大學城規劃圖。（五年規劃文件截圖）

洪水橋大學城。（五年規劃文件截圖）

張仁良：投資高教能帶來極高回報率

張仁良今日在商業電台節目《政好星期天》表示，香港高等教育以往發展嚴重受制於土地局限，大學欲發展新教學與研究設施，卻缺乏土地；而香港高校有吸引非本地生的優勢，卻因無地興建宿舍而受限。

他指，近年香港各產業正面臨巨大壓力，唯獨高等教育產業發展相當亮麗，香港八間公立大學中有五間位列世界前100名；投資於高等教育與人才培育，將能帶來極高的回報率。而北都發展能釋放大量土地，可以解決高校「無地、無宿舍」的局限。

方大校長張仁良。（資料圖片／董素琛攝）

建議政府以研究基金吸引國際及內地大學進駐

北都未來五至六年的預計潛在總成本高達3,600億港元。被問及對本港經濟影響、大學融資有否困難，張仁良相信不少大學有充足資金投入北都發展。他亦認為，國際及內地大學參與北都大學城發展，將推高大學城的成功機會，建議政府以研究基金作為誘因，但提醒當局必須監察院校落實相關申請內容。

建議推跨院校研究基金

對於北都大學城的規劃，張仁良提出彼此鄰近之下相信會發生更好協同效應。他認為，本地院校在與不同產業的合作上有進步空間，建議政府將多間大學與新科技企業集中放置在同一個區域內，再推出跨院校研究基金，鼓勵進駐北都的大學合作，並與北都創科企業交流。他相信產生的化學反應會有一定成果，能發揮更多協同效應。