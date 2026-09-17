北都｜洪水橋大學城3用地推出　貸款額佔建設費最多50%可分20年還

新一份《施政報告》提出在北部都會區建設新田、洪水橋和打鼓嶺大學城。其中洪水橋已預留約26公頃用地作大學城校園區發展，三個區域用地今日（17日）推出供合資格專上院校及大學申請，發展校園及設施，年底（12月31日）截止申請。



據教育局公布的申請須知，用地可用作校舍、學生宿舍、實驗室等用途，提供副學位或以上程度的專上課程。政府已預留100億元貸款，文件指貸款金額上限為預計總建設成本的50%，還款期最長20年，首六年免息。



文件指，申請人若無須貸款或能提出在財務上具競爭力的方案， 將獲優先考慮。政務司司長陳國基表示，貸款與否只是其中一個考慮因素，政府會作整體考慮。



洪水橋大學城已預留約26公頃用地作校園區發展，三個區域用地今日（17日）推出供合資格專上院校及大學申請，發展校園及設施。（資料圖片／黃偉民攝）

香港第一個五年規劃。（香港01製圖）

香港第一個五年規劃。（香港01製圖）

洪水橋大學城。（五年規劃文件截圖）

學生和教職員宿舍最多只可佔總樓面面積15%

洪水橋大學城第一個區域位於港鐵屯馬綫洪水橋站以西，當局指將鄰近洪水橋／厦村新發展區未來的市中心，共有11幅用地，佔地16.5公頃，預計今年起至2029年可陸續交付。第二幅用地位於港鐵屯馬綫洪水橋站以北，鄰近洪水橋／厦村新發展區未來的社區和企業及科技園，共有三幅用地，佔地5.28公頃，預計明年起至2029年可陸續交付。第三幅用地則位於未來的現代物流圈以南，為單一用地，佔地4.37公頃，明年預計可交付。

三個區域用地最高地積比率為5，惟學生和教職員宿舍最多只可佔總樓面面積的15%。當局建議發展項目應採用綜合設計，考慮提供行人道連接系統和運輸設施，增強不同用地之間，以及與周邊地區往來的通達性。

需提供副學位或專上課程 全日制課程面授時數最少450小時

當局指，八間資助大學、都會大學、 職訓局及其他非牟利專上院校可以申請用地，各校可交同一份申請，並可同時申請三個區域，用於擴建、重置校舍，又或興建圖書館、實驗室等配套設施，以及興建學生宿舍，供全日制專上課程學生入住。當局又規定院校需在用地提供副學位或經本地評審的專上課程。全日制課程有時數要求，面授課程的面授時數一般最少450小時；非面授課程的學習時數最少1,350小時。

要求申請人「積極」與內地及海外知名院校、以及龍頭企業協作

文件又指，申請人應聚焦前沿跨學科研究，並配合大灣區關鍵產業的學術及技術需求，並應就課程發展、教與學、實習及應用研究等範疇，與區內產業協作，以培育相關產業所需人才。申請人並應積極與內地及海外知名院校，以及龍頭企業協作，如合辦課程及研究項目等。

▼ 香港施政報告重點▼



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第10年後利息以政府財政儲備存款回報率計算

政府已預留100億貸款，文件指貸款金額上限為預計總建設成本的50%，最長發放期十年，最後一期貸款將於工程項目完成時發放。還款期最長20年，頭六年免息；第七至十年的還款須按「無所損益」率（今年3月為2.173%）計息；其後十年的利息以政府財政儲備存款回報率（今年為4.8%）計算。獲批地的申請人並須繳付1,000元象徵式地價。

「專責審批小組」考慮合作方是否配合大學城策略定位

申請審核由政務司司長領導的「專責審批小組」負責。當局指，審批小組審核申請時，會考慮申請院校與內地及海外知名院校和企業的協作，是否配合大學城的策略定位；以及需要用地的理據、擬開辦的課程、學科組合、財務可行性等。

若申請人未能做到申請時訂下的指標、用地用途等，政府可提前終止服務協議，相關的批地條件亦會一併終止。在首個十年年期屆滿時， 假如續訂服務協議， 當局會覆檢批地條件，每次最多可延長十年。

政務司司長陳國基出席《施政報告》相關政策局記者會時表示，貸款與否只是其中一個考慮因素，政府會作整體考慮。（湯致遠攝）

陳國基：申請院校貸款與否只是其中一個考慮因素

文件指，申請人若無須貸款或能提出在財務上具競爭力的方案， 將獲優先考慮。而政務司司長陳國基下午出席《施政報告》相關政策局記者會時表示，貸款與否只是其中一個考慮因素，政府會作整體考慮。