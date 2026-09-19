施政報告｜大學城貸款預留百億　陳國基稱院校申請不存在財政問題

香港首份五年規劃和新一份《施政報告》著墨「北都大學城」建設，政務司司長陳國基今日（19日）接受電台訪問時表示，期望大學城可作為北都引擎，為香港經濟再創輝煌。為了協助院校進駐，他指，政府除象徵式收取地價外，已預留100億港元貸款，協助大學興建校舍。他指，首數年會是免息，以解決院校興建校舍的資金困難，院校可分20年償還，「不存在大家覺得財政上做唔到所以唔申請。」



圖片中央位置為打鼓嶺大學城（右下方建築為坪輋路博愛昇平村，右上方為香園圍公路）。（資料圖片／黃偉民攝）

提升非本地生人數 不影響本地生1.5萬資助額

陳國基在商台節目《政經星期六》指，教育、科技與人才一體化發展是香港未來的關鍵，北都大學城正是核心，香港的高等教育實力雄厚，8所資助大學中有5所列入世界百強，其中香港大學更排名全球第11，對本地、內地及海外學生極具吸引力，近年入學申請大幅躍升。當局計劃善用大學城「擴容」，進一步增加學位，目標將非本地學生人數提升至約10萬人，打造香港成為國際教育樞紐。

陳國基強調絕不會影響本地學生權益，每年1.5萬個資助學位維持不變，本地生亦能共享新增學位資源。同時，吸納並培訓內地與全球頂尖人才，能為香港建立強大的後備人才庫，補充未來發展所需。他又指，期望大學城可作為引擎，深化科技與產業結合，在傳統金融、貿易及航運優勢之外，為香港經濟再創輝煌。

2026年9月17日，政務司司長陳國基出席《施政報告》相關政策局記者會。（資料圖片／湯致遠攝）

他指洪水橋大學城園區將率先推出三幅共佔地26公頃的土地招標，專注於智能製造、應用型專上教育及國際化人才培育。政府早前諮詢期間，已有19間本地大專院校表達興趣。

陳國基續說，首階段土地申請將優先開放予本地大學，並以產學研合作、國際與內地院校協作、引領產業發展及培育本地所需人才為四大評審標準。項目截止申請後，將由他主持的「大學城建設同發展委員會」進行審批，預計2027年年初正式批出土地。

預留100億港元貸款 首數年免息

為減輕院校財政負擔，政府除象徵式收取地價外，亦已預留100億港元貸款，協助大學興建校舍。他又指，首數年會是免息，解決院校興建校舍的資金困難，院校可以20年償還貸款，「不存在大家覺得財政上做唔到所以唔申請。」

整個北部都會區的大學城規劃超過1,000公頃，主要校園區佔地約300公頃，其餘包括產業與生活配套。除洪水橋外，新田大學城預計於2028年完成土地平整，將聚焦生命科技、AI及機器人發展，並設有第三間醫學院及其教學醫院；打鼓嶺大學城則主打藝術、環保及藍綠生態發展。

「社區食堂」提供10元優惠餐

在民生及扶貧工作方面，陳國基表示政府各項發展最終均以改善市民生活為本。針對辛苦勞累的照顧者及「以老護老」家庭，政府正試行利用青年中心閒置時段設立「社區食堂」，提供營養豐富的10元優惠餐，藉此主動接觸隱蔽有需要的家庭並轉介社署跟進。政府亦計畫推出資源配對平台，媒合有心企業、捐款者與慈善團體。

針對青年就業，陳國基提及《施政報告》提出的「三萬青年職位及實習計劃」，政府將向僱主提供每個月最高6,000港元，或三分之一薪酬的津貼，為期兩年，藉此鼓勵企業聘用缺乏經驗的應屆畢業生。此外，政府亦會提供AI在職培訓，全面提升本港勞動力競爭力。