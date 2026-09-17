施政報告｜洪水橋大學城用地須聚焦跨學科研究　政府預留百億貸款

【施政報告2026／李家超／施政報告／北部都會區／北都／大學城】行政長官李家超昨日（16日）宣讀首個《五年規劃》及任內最後一份《施政報告》，北都大學城為重點之一。政務司司長陳國基今午出席記者會時提及，北都大學城三個大學城各有定位，又指今日稍後推出三幅大學城園區用地，予合資格學校申請，相關用地申請將於今年底截止，結果將於明年初公布。



北都大學城有三個大學城，分別為新田大學城、洪水橋大學城和打鼓嶺大學城（位於打鼓嶺新發展區。

據《五年規劃》，北都大學城有三個大學城，分別為新田大學城、洪水橋大學城和打鼓嶺大學城。

政務司司長陳國基今午出席記者會時指，新田大學城將以醫學、生命健康科技，人工智能、機械人、微電子新興產業作為定位，校園區與河套園區及新田科技城將聯動發展。

他說，河套園區將於年底落成一號大樓，將滙聚本地、國內外頂尖教育機構、INNO Hong Kong。在校園區，政府與科大、醫管局正推進第三間醫學院的校舍、教研醫院的建設。

新田大學城規劃圖。（五年規劃文件截圖）

洪水橋大學城。（五年規劃文件截圖）

打鼓嶺大學城。（五年規劃文件截圖）

洪水橋大學城年初已啟動科技區、產業區建設 今推三幅園區用地供學校申請

至於洪水橋大學城，陳國基指政府年初已啟動科技區、產業區的建設，稍後會建設流浮山科技樞紐，啟動相關法定程序。

他又說，政府會於今日稍後推出三幅洪水橋大學城園區用地，予合資格學校申請，並預留100億貸款，會明確要求學校聚焦前沿、跨學科研究，相關用地申請將於今年12月31日截止，他將主持專責審批小組，審批學校提交的建議書，以及批核用地及貸款，結果將於明年初公布。

至於打鼓嶺大學城，會支撐新興傳統產業及新興工業的發展，構建具藝術及休閒生活風格的大學城。陳國基指，三個大學城都有共同目標，為本港科技「做大做強」。當局會將大學城籌劃及建設組，升格為大學城建設及發展委員會，並委任海內外學者、專家為非官方委員。

教育局局長蔡若蓮亦公布洪水橋三幅校園用地細節，涉及三個區域，區域一位於屯馬線洪水橋站以西，面積約16.5公頃，由11幅用地組城，提供總樓面面積約82.6萬平方米；區域二位於洪水橋站以北，面積約5.3公頃，由3幅用地組成，提供總樓面面積約26.4萬平方米；區域三則位於鄰近現代物流園區的南面，面積約4.4公頃，屬單幅用地。

教育局今日會將邀請院校提交申請的文件放上教育局網頁，並在下周舉行簡介會。院校可同時申請多個區域的用地作不同發展用途，包括興建新校舍、重置現有校舍、提供或提升教學和其他配套設施、興建學生宿舍等等。當局會要求進駐院校通過課程、人才培育、產學研合作和共用設施等等，帶動大學城內各區優勢互補，協同發展。

圖片中央位置為打鼓嶺大學城（下方建築為坪輋路博愛昇平村，上方為香園圍公路及深圳方向）。（黃偉民攝）