聶高信山擬建發射站　環團憂影響中華麝鳳蝶生態：品種極罕見

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-25 13:03

港島區聶高信山是罕見蝴蝶中華麝鳳蝶（Byasa confusus）的棲息地，保育團體環保協進會近日發現，有電訊商申請擬在該處興建無線電發射站，憂工程威脅罕見蝴蝶生態。 環保協進會總幹事邱榮光表示，已去信當局反對工程。若相關工程必須進行，他建議應盡量避開蝴蝶繁殖期施工，並確保採用環保建築管理，以及增加該處蝴蝶友善植物數量。

環保協進會發現，有電訊商申請於聶高信山微波通訊站的政府土地，興建無線電發射站。香港蝴蝶專家、鳳園蝴蝶保育區顧問潘瑞輝表示，聶高信山是中華麝鳳蝶的重要棲息地，因該處有蝴蝶的寄主植物柔毛長兜鈴，去年曾在該處發現約10至20隻中華麝鳳蝶棲息。

潘指，早在2000年代初，該處的工程，一度令蝴蝶一度失去蹤影，擔憂若今次工程將植物剷除，會令中華麝鳳蝶再次消失。

工程應避開每年5至9月蝴蝶繁殖期

邱榮光表示，已去信當局反對工程，又斥政府對於影響生態環境的工程，通常都未有聘請專家評估。若發展最終獲批，他建議，工程要盡量避開每年5至9月的蝴蝶繁殖期，並確保採用環保建築管理，減少污染排放，同時避免剪走蝴蝶寄主植物。

邱續指，政府應增加該處蝴蝶友善植物的數量，並以「一對一」土地補償機制，向大自然補償與發展面積相同的綠化土地。

長遠保育方面，邱榮光認為，港府可在本港不同地點栽種蝴蝶友善植物，為蝴蝶保留「生態跳島」，讓蝴蝶繁殖，增加蝴蝶數量。