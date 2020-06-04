兩賊人於鳳園偷蝴蝶　身上搜出奄奄一息金裳鳳蝶　環團強烈讉責

環保協進會鳳園蝴蝶保育區昨日（3日）收到訪客舉報，發現保育區內有兩名未經批准人士捕捉一隻蝴蝶及嘗試帶走，在警員協助下，在兩人身上搜出一隻奄奄一息的雄性金裳鳳蝶（Troides aeacus）。此外，近日在港島有非常罕見蝴蝶品種中華麝鳳蝶（Byasa confusa）的蟲卵亦被取去。 團體強烈讉責非法捕捉行為，呼籲市民不應在野外取走蝴蝶，以免剝奪野生動物的自由和破壞生態。

在兩名訪客身上，搜出一隻奄奄一息的雄性金裳鳳蝶。（鳳園蝴蝶保育區提供）

環保協進會表示，訪客目擊事發經過，通知在場的漁護署職員後，再通知鳳園職員，職員攔截兩名捕蝶人士，並報警處理

總幹事邱榮光對捕蝶行為予以強烈讉責，呼籲所有訪客切勿盜走保育區內的蝴蝶。他指出，保育區屬於私人土地，盜竊是刑事罪行，保育區各處裝有閉路電視及紅外線相機監察環境，如有需要會將有關資料交予警方處理。

邱榮光補充指，得悉近日在港島有非常罕見蝴蝶品種中華麝鳳蝶（Byasa confusa）的蟲卵被取去，可見同類捕捉蝴蝶事件並不是只在保育區發生，呼籲市民不應在野外取走蝴蝶，以免剝奪野生動物的自由和破壞生態，並遵守觀賞生態及生態攝影守則。

雄性金裳鳳蝶。（相片由潘瑞輝先生提供）

根據資料，裳鳳蝶屬(Troides spp.)蝴蝶品種被列入《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）的附表中，擁有這些蝴蝶和進行有關貿易均受到管制。金裳鳳蝶的同屬種裳鳳蝶(Troides helena)亦受香港法例第170章《野生動物保護條例》保護，任何人未獲許可證，不得管有裳鳳蝶的成蟲、蛹、幼蟲及卵，違者最高可被判處罰款十萬元及監禁一年。