亞運會2026｜香港女飛魚何詩蓓領軍接力賽奪銀　市民商場駐足觀看

名古屋亞運會開幕（19日）翌日（20日，今日），港隊參加多項賽事，其中傍晚約6時舉行的女子4x100米自由泳接力決賽，港隊由「女飛魚」何詩蓓領軍奪得銀牌，不敵國家隊，港隊贏得今屆第二面獎牌。大角咀奧海城中庭大型電視屏幕直播賽事，期間有市民駐足觀看。



亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（左起：簡綽桐、李芯瑤、何詩蓓及馬紫玲）（楊宇翹攝）

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（楊宇翹攝）

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（楊宇翹攝）

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（左起：馬紫玲、李芯瑤、何詩蓓及簡綽桐）（楊宇翹攝）

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（左起：馬紫玲、何詩蓓、李芯瑤及簡綽桐）（楊宇翹攝）

亞運游泳｜何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（左起：馬紫玲、何詩蓓、李芯瑤及簡綽桐）（楊宇翹攝）

奧海城中庭設有繽紛彩色的地墊及多個巨型豆袋，供市民坐下觀賽。現場除了有家長帶同小朋友席地而坐外，亦有路過的市民站在電視大銀幕前駐足凝視，全神貫注亞運賽事最新戰況。

市民駐足觀看女子4x100米自由泳接力決賽，港隊由「女飛魚」何詩蓓領軍衝擊獎牌，最終成功奪得銀牌。（吳美松攝）

奧海城商場，中庭位置特別設置大型電視屏幕及打氣區，吸引不少市民停步觀看賽事直播。（吳美松攝）

在今早初賽，港隊派出馬紫玲、王欣桐、李芯瑤和簡綽桐出戰，游出3分45秒39時間，以總成績第四名晉身決賽。在傍晚決賽，港隊改派奧運銀牌得主何詩蓓游第二棒，最終以3分36秒59的時間奪得銀牌，比奪得金牌的國家隊慢3秒49。