亞運會2026｜韓媒狠批開幕式「觀眾席空蕩蕩」：連日本人都不關心

名古屋亞運9月19日在名古屋市瑞穗公園田徑場舉行開幕式。根據直播畫面，約有3萬個座位的場館出現明顯空位。對此，韓國媒體狠批「丟臉」，稱大會才剛開始，亞運票房就亮起紅燈。



日本繼1958年東京亞運、1994年廣島亞運之後，今年第3度舉辦夏季亞運，也是時隔32年再次承辦。日本天皇、皇后，以及國際奧林匹克委員會（IOC）主席考文垂（Kirsty Coventry）、亞洲奧林匹克理事會（OCA）主席阿勒薩尼（Joaan bin Hamad Al Thani）等人均出席開幕式。本屆賽事共有OCA旗下45個國家及地區，以及難民代表團約1萬名選手參賽。

點圖看看日本名古屋亞運會現場實拍相片：

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韓媒聚焦開幕式空位：連日本人都不關心

韓媒《Xports News》關注的是觀眾席的狀況。舉行開幕式的瑞穗公園田徑場為迎接本屆亞運，已將原本約2萬7000個座位增加至約3萬個。不過該媒體報道，開幕式開始前10分鐘，場內各處仍可看到明顯空位，而且直到典禮結束都沒有坐滿。《Xports News》更形容「夏季亞運睽違32年再次於日本舉辦，但似乎連日本民眾都毫不關心」。

報道進一步提到，這次開幕式並未透過無線電視頻道進行現場直播，並將此視為外界對本屆亞運關注度不高的象徵。據了解，亞運開幕式雖然有透過影音串流平台進行直播，但並未在無線電視上現場轉播。韓聯社則以「空蕩的觀眾席、離去的選手團」為題報道，指出即使到了開幕式，大會氣氛仍未充分升溫。報道還提到，開幕式進入後半段後，包括朝鮮在內的部分代表團起身離席，甚至沒有等到聖火點燃便提前離開會場。

名古屋亞運在開幕前，便接連因賽事營運問題引發各種話題。如今宣告大會正式開幕的開幕式上也出現明顯空位，因此韓國媒體紛紛提出嚴厲批評，對本屆賽事能否炒熱氣氛表達憂慮。

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