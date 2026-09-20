蔡若蓮率「向國旗敬禮」千人訪京團觀升旗　學生體會國家歸屬感

教育局局長蔡若蓮周日（9月20日）上午帶領「向國旗敬禮」港澳青少年升旗隊代表訪京團，在天安門廣場觀看升旗儀式。逾1,300名來自香港和澳門的中小學師生、專上學生，以及香港升旗隊總會、香港青少年軍總會的代表，與現場其他人士共同見證國旗在朝陽中冉冉升起，深刻體會對國家的歸屬感與民族自豪感。



2026年9月20日，「向國旗敬禮」港澳青少年升旗隊代表訪京團，在天安門廣場觀看升旗儀式。圖為蔡若蓮（左二）及其他嘉賓與觀看升旗儀式的同學合照。（政府新聞處圖片）

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稱貫徹「行走的課堂」理念 建立深厚家國情懷

蔡若蓮表示，愛國主義教育從不是抽象的概念，而是需要親身經歷與用心體會。這次「向國旗敬禮」訪京團貫徹了「行走的課堂」理念，讓學生從課本走入首都現場。活動不僅讓同學們直接感受到升旗儀式的莊嚴氣氛，更讓他們思考國旗背後的歷史意義，深化了對國家與民族的認同感，通過這個高規格的重點青年交流項目，從心底建立起深厚的家國情懷。

訪京團同日行程亦包括走訪北京市的中小學姊妹學校，以及北京大學（北大）和清華大學（清華），讓隨團師生與內地同儕面對面交流，了解兩地校園生活、學習理念與青年志向。

分別與北大清華黨委書記會面

蔡若蓮參與了北大及清華的訪問行程，並與兩所大學的黨委書記何光彩和邱勇會面。她表示，香港正着力打造集「人才培養、科學研究、成果轉化、產業發展」為一體的國際化大學城，期待海內外知名學府進駐，為香港打造國際教育樞紐注入動能。

此前一天，蔡若蓮到訪天津與副市長翟立新會面，就兩地進一步深化教育合作進行交流，並見證香港教育局與天津市教育委員會簽署教育合作備忘錄。蔡若蓮並參觀天津大學腦機海河實驗室、走訪天津市南開中學，並參觀了兩航起義展館。

蔡若蓮周一（21日）會繼續在北京，參與「向國旗敬禮」港澳青少年升旗隊代表訪京團的活動。