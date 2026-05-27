學生寫名似打風　議員倡效內地必修書法　蔡若蓮：審慎考慮差異

立法會今日（27日）開會，工聯會議員吳秋北就本港中小學的書法教育提出口頭質詢，指內地已逐步將書法列為中小學必修課程，政府有否借鑒內地，規定書法必修及須評分考核。教育局局長蔡若蓮表示，會審慎考慮兩地課程制度、課時和師資差異，現時中小學已將書法融入課程框架，局方會不斷深化書法教育，包括利用科技，舉例虛擬博物館等引導學生欣賞歷代名帖。



立法會議員吳秋北。（直播截圖）

吳秋北倡仿效古代設書法「日課」

吳秋北追問當局如何釐定合資格書法教師的準則，及會否考慮與內地高校、教育機構或書法團體等合作，推動普及本港書法教育。他又感慨隨着電子產品應用，本港「書寫能力越來越低下」，詢問局方會否仿效古代，為學生設書寫「日課」。

教育局局長蔡若蓮。（直播截圖）

蔡若蓮認同科技發展對學生書寫能力的挑戰，不過她說「如果做家長就會留意到，小朋友每天都有寫字練習嘅」。對於吳秋北重視的毛筆字，她指小學課程有涵蓋，惟至於是否每日都要寫毛筆字功課，要因應學生能力去考慮。

SEN學生學書法可提升理解能力

身兼教聯會主席的選委界議員黃錦良指出，無論毛筆書法還是硬筆書法，對手眼協調能力及定力的要求均極高，為有特殊教育需要（SEN）的學生帶來不少挑戰，詢問當局會否為他們制定專門的教學及調適指引。

立法會議員黃錦良。（直播截圖）

蔡若蓮說，除了教師會為SEN學生調整教學方法外，還可應用新科技教學，舉例有拆解字形結構的動畫片輔助教學，續指根據統計數據，SEN學生透過學習書法，可以提升專注及理解能力。

立法會議員管浩鳴。（直播截圖）

管浩鳴：好多同學寫名似「打風」咁

選委界管浩鳴則調侃，留意到有不少中學生，「寫自己個名好似打風咁」，詢問局方有什麼辦法令他們寫好字。蔡若蓮說，寫字態度很重要，未來推行書法教育時，會鼓勵學生用寫字去鍛煉耐心和專注力。