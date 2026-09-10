天宮課堂｜蔡若蓮：從書本學習邁向親身體驗　啓航港生航天夢

「天宮課堂·港澳專場」太空授課活動周三（9日）舉行，教育局局長蔡若蓮與同學一起參加，並透過天地互動，與遠在數百公里高空的神舟二十三號航天員交流。蔡若蓮隨後於「局中人語」載文稱，這堂跨越天地的科學課，不僅增長了學生的航天科技知識，更激發了他們探索宇宙的興趣和好奇心。這也是香港航天教育從「書本學習」邁向「親身體驗」的重要一步。



2026年9月9日， 教育局局長蔡若蓮與同學們一同參加「天宮課堂·港澳專場」太空授課活動。（教育局圖片）

蔡若蓮表示，這次「天宮課堂」由指令長朱楊柱、航天駕駛員張志遠，以及香港首位載荷專家黎家盈親自擔任「太空教師」，實時示範多個科學實驗和講解相關科學原理，並介紹國家空間站相關設施及功能。

其後，學生踴躍提問，向航天員了解他們的刻苦訓練歷程、太空生活等，氣氛熱烈，同學們在活動中展現出對太空科技極高的好奇心與求知欲，充分體現了香港年輕一代敢於探索、勇於追問的科學精神。

2026年9月9日， 教育局局長蔡若蓮與同學們一同參加「天宮課堂·港澳專場」太空授課活動。（教育局圖片）

航天科研逐漸成為青少年實現夢想的舞台

此外，大會也介紹了黎家盈的求學及航天員訓練經歷。她的故事鼓勵同學勇於突破，並將個人發展與國家進步緊密連繫，為國家科技發展作出貢獻。

蔡若蓮指出，隨着國家航天事業快速發展、香港首位載荷專家誕生並參與任務，航天科研已逐漸成為香港青少年親身參與、實現夢想的舞台。

她表示，為配合創科發展，香港中小學科學課程（包括小學新設的科學科，以及全面更新的初中科學課程）已進一步拓展太空科學的教學維度，冀能於基礎教育階段讓學生更好地認識航天科學，為其升讀專上院校的進階STEAM範疇學習，奠定堅實基石。此外，當局亦聯同大專院校與專業界別建構多方協作平台，通過比賽等活動驅動學生進行科學探究。

2026年9月9日， 教育局局長蔡若蓮與同學們一同參加「天宮課堂·港澳專場」太空授課活動。（教育局圖片）

持續推動STEAM教育 助學生在創科時代大放異彩

她又稱，看着神舟二十三號航天員在國家自主建成的空間站內為港澳學生授課，這份親身經歷有助於厚植愛國情懷，強化國民身份認同。

目前，香港正努力建設國際創新科技中心，並積極規劃北都大學城區。「天宮課堂」的舉辦，以及各校對航天教育的積極推展，為香港創新科技發展提供了厚實的人才支撐。 未來，教育局會繼續與學校、家長和各界緊密合作，善用「天宮課堂」的機遇，持續推動STEAM教育，幫助學生在創科時代大放異彩。