蔡若蓮一日出席4活動　見證學生多元學習成果　讚成果豐碩

教育局近年推動全方位發展，包括資訊科學教育、價值觀教育及中華傳統文化等。教育局局長蔡若蓮今（27日）出席多項活動，包括海洋公園保育聯盟頒獎禮、賽馬會「傳‧創」非遺教育計劃活動等，見證學生過去一學年的多元學習結果，認為成果豐碩。



教育局局長蔡若蓮今（27日）出席多項活動，包括海洋公園保育聯盟頒獎禮、賽馬會「傳‧創」非遺教育計劃活動等。（蔡若蓮facebook）

蔡若蓮今日出席4個活動，包括海洋公園保育聯盟頒獎典禮、賽馬會「傳．創」非遺教育計劃活動、第二屆中華經典誦讀大賽香港分賽及第二屆「香港健康創科盃」InnoHealth Cup頒獎禮。

她在行程結束後於社交平台發文表示，上午出席海洋公園保育聯盟頒獎典禮時，喜見同學以創意方式宣揚保育理念，展現出對環境保育的熱誠和責任感；出席賽馬會活動時，看見不少學生有關傳統文化的作品。蔡若蓮又說，香港成為全國誦讀大賽的賽區，可讓同學提升普通話水平，領略中華文化的精髓。

總結一整天的行程，蔡若蓮認為相關活動是香港教育全方位發展的縮影。她表示，無論是在推動STEAM教育、弘揚中華傳統文化，抑或實踐價值觀教育上，局方均致力落實政策與資源的精準對接，期望能讓學生在最優質的環境中鞏固課堂所學，將知識內化並轉化為實踐能力。