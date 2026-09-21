鼓勵生育市民不受落　更拿來與新加坡比　卓永興：差不多挖空心思

新一份《施政報告》推出11招措施鼓勵生育，但不少市民在電台節目吐苦水顯得不太受落，更提出低生育率反映對住屋、就業及教育等缺乏信心，甚至有意見指與新加坡敢「兜底」由BB出生至17歲有支援相比，香港只得「獎勵」。政務司副司長卓永興今日（21日）稱，制定措施要因地制宜，強調港府已「差不多挖空心思」，思考如何在香港實際環境裡面幫到家庭育嬰，當局會在兩年後再作檢討。



新一份《施政報告》提出延續新生嬰兒獎勵金等11項鼓勵生育措施。（資料圖片／方承恩攝）

鼓勵生育措施定要因地制宜 卓永興：11項措施好實在

卓永興今日出席《施政報告》相關政策記者會時指，港府鼓勵生育的措施，是應香港實際情況出發，認為不同地方情況不同，一定要因地制宜，強調三年前《施政報告》提出的新生嬰兒獎勵金措施，已展現了政府好大的決心，今年推出的11項措施「好實在」。

他提到第二胎「加碼」是因為2025出生嬰兒中57%為第一胎，43%為第二胎，反映香港不少家庭「唔係一個就夠曬數」，政府希望以累進式獎勵，鼓勵已克服住屋等基本問題的家庭考慮再生育，讓市民感受社會對生育的支持，形成育嬰友善環境。

政務司副司長卓永興。（資料圖片／湯致遠攝）

此外，卓永興指，政府亦有思考家庭對住屋的需要，因此容許購買居屋可優先或有優惠，白表購買居屋按揭由以往九成提高至九成半。至於課餘託管，卓永興表示，政府委託理工大學進行調查，反應相當不錯，受訪家庭認為有助紓緩婦女情緒壓力，外出工作的家庭平均每月收入增加約3,500元。施政報告亦有提出幼兒接送服務、增加輔助生育名額等。

相比新加坡鼓勵生育措施 卓永興：不能只看金額

卓永興強調，政府「想方設法，差唔多挖空心思」，希望在香港實際環境中協助家庭育嬰。對於新加坡的鼓勵生育措施，他稱不能只看金額，本港新生嬰兒獎勵金首三年財政承擔約22億元，今年再加碼「咁嗰到三年嚟講嘅承擔額都唔低」。他認為做公共政策要平衡，若過度側重某方面，其他方面資源投入亦會受影響，故現時「組合拳」適合當前環境，實施兩年後會重新檢討，並因應香港環境持續改善。