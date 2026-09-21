元朗狗咬死人｜正視放養狗與流浪狗管理盲點　別讓放任再成兇手

打鼓嶺狗咬死人剛過去一個月，政府尚在計劃檢視《危險狗隻規例》，擬「加辣」以完善監管制度，元朗周日（20日）再發生懷疑狗隻襲擊人類案件。一名27歲女子夜騎共享單車返家途中，於壆圍南路近南生圍抽水泵房一帶遭三隻狗追趕咬傷，全身多處遭受致命撕裂傷身亡。



今次事件的懷疑犬隻未明，是有人飼養的放養狗，還是無人看管的流浪犬，尚待調查。無論如何，接連發生的狗襲擊慘劇不禁令人認真想想，在推動寵物友善城市時人命安全與動物權益如何平衡，也敲響及早檢視本港狗隻管理制度上的種種疏漏的警鐘。社會需要認真從放養文化、流浪狗隻管理盲點，到法規缺乏約束力，以及飼主不負責任所種下的禍根，痛定思痛來一場真正「人寵共融」的改革。



女死者騎共享單車途經壆圍南路時出事，距其倒臥位置約150米外的南生圍污水泵房對開單車徑，滿佈密密麻麻疑似狗腳印。（王譯揚攝）

「放養狗」與「流浪狗」的迷思：棄養黑洞如何來？

在新界的貨倉、棕地及鄉村，長年存在看門狗的「放養文化」。這類狗隻獲附近居民、場主或工友定時餵飼，並在自己地域四處遊盪，但由於無人真正為其承擔法例責任，絕大多數未有接受絕育、植入晶片、申領牌照或接種狂犬病疫苗。由於牠們有穩定食物來源，體格強健，每隻母狗一年可生育兩胎，每胎4至8隻，在完全沒有絕育的情況下，數量呈現幾何級數增長。牠們亦會成群結隊，地盤意識極強，一旦有外來者，便會擺出姿態追趕驅逐。

與放養狗僅一線之差的流浪狗，分為野狗及半野狗。野狗因無人定期餵食，只能在垃圾堆中覓食，傾向避開人類。由於營養匱乏且生活環境惡劣，其繁殖率低、夭折率高，平均壽命通常少於兩年。半野狗同樣會避開人類，但會獲得不定期餵食，繁殖率及幼犬生存率相對較高。

有動保組織認為，隨着新界棕地作業逐漸減少。當廠房結業、地盤完工或場地退場時，缺乏責任感的場主往往將犬隻直接遺留現場。失去了棲息地的放養狗被棄養，轉化為流浪狗群，為社區埋下安全隱患。

漁護署捕獲流浪狗大幅減少等於管理取得成效？

從官方統計數據來看，本港流浪狗的接收量近年出現了大幅度的下降。2002年，漁護署接收1.1萬多隻流浪狗，2015年減至逾3,000隻，此後逐年遞減，近年每年數字降至400隻，無人認領而經評估為健康狀況良好和性情溫馴的貓狗，會轉交動物福利機構，供市民領養；反之，會被人道處理。流浪狗滋擾投訴由2015年的超過6,700宗，下跌至2020年的約1,500宗，與接收流浪狗隻數目持續減少的趨勢相符。

漁護署現時對於無人認領的捕獲犬隻，經評估健康良好且性情溫馴者會轉交動保機構供市民領養，反之則進行人道處理。環境及生態局局長謝展寰承認，捕獲數目減少，反映署方在流浪狗管理措施上取得成效，但今次元朗奪命事件，反映當局仍要檢視管理流浪犬隻如何做得更好。

捕捉、絕育、放回何以似有還無？重推欠什麼？

民間動保倡議者曾多次呼籲政府普及「TNR」（捕捉、絕育、放回）計劃，以科學方法取代「便利性撲殺」，從源頭控制數量並打破生態「真空效應」。然而，香港過去的實踐與國際科學研究均顯示，TNR 的推行面臨甚高的門檻。

2015至2018年 ，漁護署曾協助兩間動物福利機構（愛協與 SAA），在長洲和元朗大棠指定試點進行為期三年試驗計劃，但最終因三項核心成效指標全部不達標，未能擴展至全港，包括；原定首 6 個月捕捉試驗區內最少 80% 流浪狗，最終花了約 10 個月才完成； 未能達到試驗區內流浪狗數目每年平均減少 10% 的目標；滋擾投訴未見顯著改善： 接獲的投訴數字僅部分脗合少於全港平均數的目標。

官方分析指出，計劃失敗主因在於地理環境非封閉，狗隻自由出入導致外來未絕育狗隻不斷移入；加上在機構照顧下，絕育流浪狗平均壽命延長（一般超過十年），短期內數量難以顯著下降。

根據外國研究報告，TNR 在實務上若要取得實質控制效果，必須滿足多項客觀條件，包括高強度絕育、封閉環境或擴大實施面積、穩定且長期投入、嚴格減少社區內的廚餘與隨處餵飼資源、針對源頭，例如放養及棄養進行控管等。若無法達到以上條件，單靠地區性的 TNR 計畫註定難以獨自奏效。

女事主騎乘共享單車時出事；今日（9月20日）凌晨事發後，警員到場調查。（李家傑攝）

元朗今次發生懷疑狗隻咬死人事件，再次暴露了本港現行法例在約束飼主責任上的漏洞。漁護署早在 1999 年推出《建築地盤飼養狗隻守則》，要求地盤為超過 5 個月大的狗隻打針、植晶片、領牌及絕育，並於完工時妥善安置。然而，該守則完全不具法律約束力，且未有將新界大量的貨櫃場、回收場、車房、棕地等放養狗納入守則內。

當執法人員到場巡查或捕捉時，部分棕地或車場負責人為逃避法律責任，往往推諉聲稱現場狗隻是「自來狗」，拒絕承認飼主身份。場主任由犬隻無限制近親繁殖，當場地搬遷結業時便直接棄養，法律對此類行為幾乎束手無策。

而現行法例，各界已有不少意見認為阻嚇性不足。《狂犬病條例》（第421章）規定 5 個月大或以上狗隻須植晶片、打針及領牌，無牌畜養最高僅處罰款 10,000 元，並未強制規定一般犬隻必須絕育：若棄養狗隻，則最高罰款10,000元及監禁六個月。《危險狗隻規例》（第167D章）則規定 20 公斤或以上大型狗隻在公眾地方須以狗帶牽引，違者最高罰款 25,000 元及監禁 3 個月。

破局之道：從源頭立法到責任監管

要徹底打破流浪狗與放養狗滋擾社區的惡性循環，不能僅靠事後的捕殺或單靠絕育，必須從法規、執法及源頭治理多管齊下。有政界意見提出，擴大地盤守則至棕地，強制植入晶片，堵塞「出事即認自來狗」的避責漏洞。

亦有人建議在北部都會區及新界大型發展收地期間，政府應主動介入，協助受影響居民及棕地經營者安置犬隻，甚至考慮建立動物過渡性房屋，防止因搬遷爆發大規模棄養潮。

各種建議都指向從源頭減少流浪狗隻，當中涉及的行動包括檢討《狂犬病條例》無牌養狗及違法棄養的罰則，以及重新審視TNR的可行性，以至強化生命教育，推廣「領養代替購買」及負責任飼主觀念，扭轉「放養等於自由」的錯誤心態。

+ 3

荷蘭如何從流浪狗嚴重變全球首個零流浪狗國家？

要做到「零浪浪」雖說不易，也非不能。不少人知道荷蘭是全球第一個沒流浪狗的國家，這個國家的流浪狗問題曾相當嚴重，本來對狗隻繁殖並沒有特別限制，當狗量增多，飼主養不下便遺棄街頭，導致流浪狗氾濫，當局最後怎樣杜絕這個問題呢?

荷蘭政府帶頭做的，是全額資助「捕捉、絕育、接種疫苗、放回」在短時間內將全荷蘭街頭犬隻的絕育率提升至 70% 以上，成功阻斷繁殖鏈；荷蘭各市政府對寵物店、繁殖場出售的純種品系犬課徵高昂稅金，大幅拉高購買門檻，引導了民眾轉往收容所領養；2011 年荷蘭成立擁有執法權的動物警察部隊，專職搜捕棄養、受虐個案並對違法飼主提出檢控。

在政府、動保團體多年教育以及提倡之下，大部份荷蘭人都已經將狗當作同伴、朋友、甚至是家人，因此不會輕易地丟棄。誠然，荷蘭地廣、牧場多，易於安置動物，香港寸金尺土，導致市民縱有心領養也「無處可養」，民間收容所亦常因土地規劃面臨逼遷。香港不可能全套照搬荷蘭的方法，但需要拿起解決的勇氣。

短短一個月內兩度發生狗隻咬死人慘劇，血的教訓極其沉重。流浪犬隻滋擾與襲擊問題不只是動物管理危機，更是人為自私行徑與法規缺失的結果。特區政府在檢視《危險狗隻規例》的同時，唯有以鐵腕手段封堵棕地放養與棄養漏洞，方能真正還市民一個安全的社區環境。