港產搖搖世一專屬武器曝光　搖搖嵌金屬圈延空轉　配深淺色應射燈

香港搖搖選手陳俊熙，於世界搖搖大賽2026取得雙手回旋花式組別冠軍，成為香港首位受國際搖搖聯盟的「世一」。冠軍背後，除了是個人長期訓練，亦是搖搖設計團隊的極致追求和精密計算。過去一年，陳俊熙跟贊助品牌、本地搖搖製造商研製專屬搖搖，在重量、顏色、外形等方面作出創新改動，在數十次測試後，終於打造出「秘密武器」，讓來自日本的衛冕冠軍拿上手把玩後，都不禁驚嘆：「今次大鑊了！」



36歲的香港選手陳俊熙，在今年的世界搖搖大賽2A組取得第一名，是全港首個獲國際搖搖聯盟認可的「世一」。（湯致遠攝）

2002年，日本動畫《超速搖搖》粵語版在港播放，不少人開始玩搖搖，當年12歲的陳俊熙亦受身邊朋輩影響而「入坑」。（湯致遠攝）

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所謂「工欲善其事，必先利其器」，搖搖的設計，包括重量、形狀、中間的間距，甚至顏色，都會大程度影響選手的比賽表現。現時搖搖主要分為「圓邊形」（或稱「蛋形」）及「蝴蝶形」，選手依據其花式組別，揀選合適搖搖。其中陳俊熙參與的雙手回旋花式，主要使用「圓邊形」搖搖。

「圓邊形」搖搖（或稱「蛋形」搖搖）。（湯致遠攝）

移除搖搖側蓋 嵌鋁合金圈增空轉時間

陳俊熙指，當選手擲出搖搖時，搖搖會維持空轉，從而讓選手做出各種花式動作。當空轉結束，選手就要收回搖搖，並重新擲出。換言之，搖搖空轉時間愈長，選手回收次數愈少，就能在限定時間內做出更多花式，爭取更高分數。

陳俊熙移除「圓邊形」搖搖既有的側蓋，並在兩旁嵌入鋁合金圈，增加搖搖邊緣的重量，從而提升轉速。（湯致遠攝）

為了延長搖搖空轉時間，陳俊熙花了一年，與其贊助品牌、本地搖搖公司，在傳統搖搖設計上加入更多創新元素。他移除「圓邊形」搖搖既有的側蓋，並在兩旁嵌入鋁合金圈，增加搖搖邊緣的重量，從而提升轉速。

此外，搖搖中間的間距，亦會影響穩定性。陳俊熙隊友、贊助品牌創辦人之一的Ron表示，當間隙太寬，搖搖會往下垂，如果太窄，則會向上翹，最理想應保持水平狀況，「多0.1厘米、少0.1厘米，甚至係少0.02厘米，都已經好影響。」他和陳俊熙不斷調較搖搖的間隙，找出手感、功能最佳的版本，過程牽涉大量計算，「簡單嚟講，我哋係整架車畀Henson（陳俊熙）揸。」

特製深淺配色 對應場地燈光

轉速、穩定性，是大多搖搖選手都會留意的性能。要做到世界冠軍，還要再計算多一步——場地燈光。「比賽之前，我哋唔知場地燈光係點，為咗確保無論喺任何條件之下，我都可以睇得到隻搖搖，我就選擇咗好少人會用嘅一半深色、一半淺色。」他又按照這種半深半淺的組裝方法，製作了紅、藍、綠、黃多種顏色，對應不同場地地板的顏色，「如果係木地板，藍色最清楚；如果係黑色地板，紅色就最清楚」。

世一的「秘密武器」嚇窒日本衛冕冠軍？

經過數十次的測試，陳俊熙的「秘密武器」終於在世界賽前兩周完成。Ron憶述，在比賽之前，來自日本的衛冕冠軍曾把玩過他的專屬搖搖，之後不禁表示讚嘆，「佢心諗，今次應該大鑊了，隻搖搖唔識停嘅！」

今次取得世一，陳俊熙認為除了是訓練有功，亦是對團隊及他在搖搖設計上做對決定，「你喺咁高嘅準確度之下要做出嚟，其實係好難嘅，中間有無數嘅決定要做。咁我覺得無論係隻搖搖嘅設計，去到比賽策略上，無數細嘅決定，我哋都好難得地一步一步都係啱，最後先贏到。」