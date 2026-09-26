港產搖搖世一之誕生　破日本多年壟斷奪冠：香港有實力登國際舞台

2002年，日本動畫《超速搖搖》在港大熱，掀起了不少年輕人的熱血搖搖夢。香港搖搖選手陳俊熙（Henson）當年置身朋輩的搖搖之火中，「如果你當時唔識玩搖搖，係會被人笑」，令他因而「入坑」。24年後，他赴日本姬路參加一年一度的世界搖搖大賽，在雙手回旋花式中的競賽組（2A）取得第一名，打破日本選手多年來的壟斷，成為全港首位獲國際搖搖聯盟認可的「世一」。



港產世一是如何煉成？過去半年，陳俊熙每日放工後「閉關修煉」，又與團隊研製專屬搖搖，終打破香港歷史。他說，奪冠不只是對自己的認可，亦證實本港水平足以媲美國際選手，「我由二十幾年前望住日本選手，覺得係遙不可及，到我哋慢慢追上甚至超過，證實到我哋有足夠資源實力站上國際舞台！」



36歲香港選手陳俊熙（Henson），在今年日本姬路舉行的世界搖搖大賽2A組取得第一名，是全港首位獲國際搖搖聯盟認可的「世一」。（夏家朗攝）

36歲的香港選手陳俊熙，在今年的世界搖搖大賽2A組取得第一名，是全港首個獲國際搖搖聯盟認可的「世一」。（湯致遠攝）

2002年，日本動畫《超速搖搖》粵語版在港播放，不少人開始玩搖搖，僅約12歲的陳俊熙受身邊人影響而入坑。（湯致遠攝）

日本動畫《超速搖搖》當年在港播放，掀起玩搖搖熱潮。(網上圖片)

《超速搖搖》動畫掀熱潮 港產搖搖世一也「入坑」

2002年，日本動畫《超速搖搖》粵語版在港播放掀起熱潮，吸引不少年輕人開始玩搖搖，當年只有12歲的陳俊熙受亦身邊朋輩影響而「入坑」。當時網上影音媒體未興起，不像現時有真人影片教學，他憑着從玩具店取得的搖搖教學圖紙，根據每一格的圖示動作自學鑽研，他笑稱，「至於睇唔睇得明呢，就睇你慧根啦」。後來有VCD（影音光碟）、YouTube等相繼流行，他便在網上搜尋，研究遍所有世界冠軍的比賽片段，學習他們的招式。

初時，陳俊熙視搖搖為業餘興趣，至2008年他前赴新加坡參加亞太區比賽，年僅18歲的他打敗多位世界各地選手，取得雙手回轉花式組別的第三名，令他立志闖出更多成績，「原來只要你努力練習，就可以有成果」。

挑戰雙手回旋至高境界

雙手回旋花式，顧名思義，要求選手同時運用左右手做回轉動作，是所有花式中公認難度最高、對協調性要求最極緻的項目。在世界大賽中，整個表演歷時3分鐘，評分標準涵蓋執行力、控制力、技巧多樣性、空間利用、編舞、結構、身體控制及表演技巧。

日練3小時鑽研秘技 每周操體能 斷「六親」非訓練勿擾

陳俊熙以36歲之齡參賽，是今年世界賽決賽組別中年紀較大的選手之一，除了他與同為港將的廖文奇，其餘選手的年齡均介乎10多歲至20多歲。過去半年，他為了準備比賽，每日下班後「閉關修煉」，花約3小時練習招式，每周再抽兩日時間跑步及操練體能。為專注訓練，他甚至將手機調至勿擾模式，除了家人、女友及協助他比賽的團隊，「其他人想搵我就搵唔到啦」。

為獲取更多分數，陳俊熙在表演期間增添不少高難度動作，例如單腳站立及躺下等，對體力有一定要求，訓練強度亦相當高，「開住冷氣練5分鐘，就已經成件衫濕晒」。

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一次失誤激發反思 由迷茫、極「硬頸」至聽取意見

有時當他訓練後，累到躺在地上，腦海會不自覺地浮現往日的失誤——2024年的世界賽，他因表演失誤未圓冠軍夢，只能獲得第三名成績，令過去一年的努力付諸東流，他默默說：「有時會諗，萬一我今年又輸咗咁點呢？我係咪仲要繼續呢？」

但迷茫數秒後，他馬上告訴自己，「我成個routine（日常操作）已經做過上百、上千次，我可能已經付出好多，或者我今次有好多人幫手，今次應該做到。」

兩年後他捲土重來，陳俊熙形容自己進步了，就是不再「硬頸」。

他說，本身性格固執，面對不喜歡的東西，即使別人極力勸說，他仍堅持己見，「例如我覺得啲舞台動作唔好睇喎，或者我覺得嗰隻歌好難聽，我真係死都唔想用。」就連協助他訓練的隊友、去年在世界賽40歲或以上自由花式組別奪冠的「阿反」，也形容他是「好硬頸嘅世界冠軍」。

去年在世界賽40歲或以上自由花式組別奪冠的阿反，聯同其他搖搖玩家協助陳俊熙訓練，與他一起設計比賽動作。（湯致遠攝）

相信團隊 見證不再「硬頸嘅世界冠軍」之誕生

「Henson（陳俊熙）比賽之前就畀咗隻歌，同排咗freestyle，我睇完之後覺得唔掂喎，同你之前一樣嘅，你之前都係第二、第三，點攞冠軍呀？香港人攞世界冠軍，都係我夢想嚟㗎嘛。」阿反等人經商量後，建議陳俊熙使用日本知名動漫《刃牙》主題曲，又提議在表演中加入動畫中的必殺招式「三角龍之拳」，爭取更高表演分；阿反形容，陳俊熙一開始嫌歌曲和動作太「毒」而極度抗拒，「佢一開始係……聽都唔想聽到！」

在團隊多番勸說下，陳俊熙最終決定今次聽取隊友意見，在舞台上做出極緻流暢的表演動作，最終在表演分中贏得其他對手。

圓世一夢 冀孕育更多搖搖之火闖世界舞台

2026年8月16日，主持人在頒獎台上宣布冠軍，陳俊熙緊握雙拳，雙眼注視地面。當主持人終於讀出他的名字，他一躍而起，與取得亞軍的港將廖文奇相擁，台下阿反等人亦為其歡呼。

我覺得我終於同人證實到自己的想法，就係你無論年齡，無論出身，只要你夠努力，夠搏命，就可以證實到你自己。 世界搖搖大賽2026 2A組冠軍陳俊熙

今年雙手回旋花式組別的冠亞軍都由港人包攬，香港花式搖搖協會舉辦祝捷會。數十位本地搖搖玩家聚首一堂，表演各自絕技，其中最年輕的玩家只有8歲。陳俊熙在祝捷會中說，今年的比賽，是香港搖搖界的重要里程碑，代表本港選手的水平足以媲美國際。

我哋兩個一齊喺頂峰，代表唔係個別例子，我希望以後香港都有更加多選手，可以站上頒獎台。 世界搖搖大賽2026 2A組冠軍陳俊熙

今年雙手回旋花式組別的冠亞軍都由港人包攬，香港花式搖搖協會舉辦祝捷會，數十個本地搖搖玩家聚首一堂。（夏家朗攝）

雙手回旋花式組別的冠軍陳俊熙（左）、亞軍廖文奇（右）。（夏家朗攝）

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香港誕生世一，鼓舞更多人立志闖出成績。

現時10歲、玩搖搖兩個月的Kayden說，2028年也要參加世界大賽，希望有朝一日做到世界冠軍。

玩搖搖兩年的Edward表示，他不求獎項，只想有朝一日能殺入決賽，「就算係半決賽都好，都已經好開心。」

剛「入坑」的阿輝說，看完世界賽的影像後，覺得玩搖搖「好型」，馬上入手人生第一隻搖搖，現階段目標是在朋友面前表演到更多花式。

「我由20幾年前，望住日本選手，覺得遙不可及，到我哋慢慢追上甚至超過……證實到我哋有足夠資源實力站上國際舞台，爭奪冠軍！」陳俊熙最後說，這或許是拿到世一後，對本地搖搖圈最大的鼓勵。