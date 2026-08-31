CHIIKAWA特展9.6落幕　ARR林樹鑫：港IP經濟已形成成熟商業生態圈

人氣IP「Chiikawa」（吉伊卡哇）風靡亞洲，本地創意AllRightsReserved（ARR）舉行的大型展覽「CHIIKAWA ARTIVERSE」將於9月6日完結。主辦方透露，單日入場最高峰曾突破3,000人次；入場人士當中旅客佔三成，除了內地旅客，也有粉絲專程由台灣、日本及韓國來參觀。ARR創辦人林樹鑫（SK Lam）指出，香港的「IP經濟」已由單一展覽延伸至交通、支付及保險等日常生活領域，形成成熟的商業生態圈。



ARR去年在香港舉行的另一特展「CHIIKAWA DAYS」，將於9月12日至11月1日期間在上海靜安嘉里中心舉行，加入當地「弄堂風味」及中秋燈會主題。



「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。（資料圖片／湯致遠攝）

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。（資料圖片／湯致遠攝）

旋轉木馬是「CHIIKAWA ARTIVERSE」重點項目，不過最終因運轉有異常雜聲，在展期內停用旋轉功能，改為靜態拍照區。（資料圖片／湯致遠攝）

旋轉木馬是「CHIIKAWA ARTIVERSE」重點項目，不過最終因運轉有異常雜聲，在展期內停用旋轉功能，改為靜態拍照區。（資料圖片／湯致遠攝）

8月9日及10日入場人次超過3000人 旅客佔三成

ARR創辦人林樹鑫（SK Lam）表示，入場人士當中，本地人與旅客比例約為七三比。8月9日及10日入場人次超過3,000人，是今次特展單日最高人數。 今次展覽門票銷售反應理想，「真係吸收到一啲叫做一線城市嘅客源。」旅客除了來自內地一線城市粉絲，也有由台灣、日本及韓國來港。

過往展覽開始後，仍然有很多旅客臨時查詢門票，因此今年新安排，特別預留部分正價門票，在展覽開始後才發售。林樹鑫表示，購買預售票以本地人為主，而現場「正價門票」購票則以遊客居多，佔約七成。

（左起）宏利香港及澳門首席市場總監馬敏怡、ARR創辦人林樹鑫、港鐵公司總經理（市場策劃及收益管理）趙敏及八達通消費業務及產品部總監葉勁生，一同展示為「CHIIKAWA ARTIVERSE」推出的產品。（馮文傑攝）

$1,680迴旋木馬音樂盒沽清 林樹鑫：入場者鍾意話題性物品

人均消費額與去年同一地點舉行的「CHIIKAWA DAYS」相若，林樹鑫表示，高消費客群人數比去年增加約20%，他觀察到核心粉絲的購買力驚人，即使部分產品單價較高亦不減熱度，「Core嘅fans（忠實擁躉）真係買得多咗，佢哋個熱切度係不減嘅。」

商品以扭蛋及盲盒最受歡迎，多款產品已售罄，包括較高單價產品，例如售價1,680元的CHIIKAWA迴旋木馬音樂盒。林樹鑫說：「（入場人士）鍾意一啲話題性嘅嘢，可以營造氣氛，亦方便影相分享。」

CHIIKAWA主題特展「CHIIKAWA ARTIVERSE」8月1日於尖沙咀K11 MUSEA揭幕。戶外巨型迴旋木馬運轉出現異常雜聲，改為靜態拍照區。（資料圖片／吳美松攝）

CHIIKAWA主題特展「CHIIKAWA ARTIVERSE」8月1日於尖沙咀K11 MUSEA揭幕。戶外巨型迴旋木馬停轉，但無阻一眾「擁躉」入場拍照。（資料圖片／吳美松攝）

「旋轉木馬」停運以安全為先 只有1%購票人士選擇退款

有齊各個角色的旋轉木馬，本是今次「CHIIKAWA ARTIVERSE」重點項目，不過最終因運轉有異常雜聲，在展期開始前夕，ARR公布全期停用旋轉功能，改為靜態拍照區。林表示，大部分原本購買木馬座席券的粉絲，仍然選擇繼續來參觀展覽，令人特別鼓舞，「 很多粉絲亦很開心地與迴旋木馬藝術裝置拍照，繼續享受整個展覽體驗。」

林樹鑫表示，雖然已獲機電工程署發牌，但開幕前夕聽到異常噪音，基於責任必須即時停用，「我覺得作為一個有責任心，同埋唔可以睇短線嘅一個主辦單位，我係願意覺得應該要即刻有一個好直接嘅行動，去畀所有嘅觀眾交代。」他透露只有不足1%的購票人士選擇退款，反映他們較接受安排。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展（吉伊卡哇：藝術宇宙）展覽於8月1日至9月6日於K11 MUSEA舉辦。（ARR提供圖片)

林樹鑫強調，IP展覽的價值不應只看銷售額，更在於培養觀眾質素。他留意到今次觀眾更願意停下欣賞畫作，而非單純「打卡」，且場內秩序良好。

文化同金錢係要平衡㗎嘛，冇金錢就何來有文化？但係有文化加上有金錢，就大家就最鍾意嘅，因為有質素。 ARR創辦人林樹鑫（SK Lam）

展望未來，林樹鑫認為香港具備發展高端IP經濟的條件，「佢唔係一個低投資低回報嘅一個城市，佢絕對唔係嘅。佢係應該偏向一個叫做高投資、會希望有好嘅回報嘅一個城市。」

港鐵大圍站及金鐘站設置帶有「香港獨有」元素的CHIIKAWA大型主題裝置，將IP融入市民每日的通勤路線中。（資料圖片）

港鐵加入「香港獨有」元素 市場策劃總經理：IP經濟「有得做」

港鐵公司總經理（市場策劃及收益管理）趙敏表示，今次是港鐵與 ARR 第五次合作，透過鐵路及商場網絡，讓IP接觸受眾更廣泛。她認為港鐵的優勢在於生活滲透力，「我哋又有商場，又有鐵路，係每一日市民都會用嘅交通工具同埋去嘅地方。」

趙敏表示，要吸引跨境旅客，必須加入香港獨有元素，創造「Only in Hong Kong」的體驗，如大圍站的亞洲首創車站裝置及金鐘站模型，「除咗網絡嘅滲透之外，重要嘅就係 Only in香港嘅元素。」她總結說：「香港嘅IP經濟係有得做，同埋可以愈做愈得好。」

港鐵Chiikawaa吉伊卡哇主題輕鐵列車車身同樣有不同角色，還有隱藏夜光星星圖案。（湯致遠攝）

港鐵Chiikawaa吉伊卡哇主題輕鐵列車，將由7月25日至8月30日逢周末行駛。（資料圖片/湯致遠攝）

港鐵Chiikawaa吉伊卡哇主題輕鐵列車，將由7月25日至8月30日逢周末行駛。（資料圖片/湯致遠攝）

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港鐵公司總經理（市場策劃及收益管理）趙敏（左）及八達通消費業務及產品部總監葉勁生（右）都指，今次將CHIIKAWA IP帶入市民日常生活。（馮文傑攝）

八達通聯名卡吸引內地旅客購買留念 聯動七仔觸發驚喜聲效

八達通消費業務及產品部總監葉勁生則指，八達通將IP角色由展覽場地帶入日常消費場景。他提到除了實體聯名卡及手機卡面外，消費者於7-Eleven消費滿50元即可觸發特別CHIIKAWA聲效，「令到呢個IP嘅角色，就唔止喺展覽會場啦，就係你平日每日生活上都會有一啲小驚喜。」

葉勁生透露，不少內地旅客即使無法在內地使用八達通，仍會特意購買留念，「好多旅客我哋見到，國內嘅亦都好多啦，都真係會特登嚟，見到就嚟買一張返嚟keep住。」他認為聯名產品已從支付工具進化為可收藏的日常物件，「佢哋真係會自己share返出嚟。」

八達通推出CHIIKAWA ARTIVERSE特展珍藏版八達通卡。（八達通圖片）

宏利藉IP增加客戶接觸點 派發禮品當日黑雨仍現「蛇餅」

宏利保險連續第二年擔任CHIIKAWA展覽首席贊助，今次亦藉活動推出聯乘IP精品派發、大抽獎、Manulife App互動任務、客戶專屬禮遇、優先預覽場及主題裝置。

宏利香港及澳門首席市場總監馬敏怡表示，保險產品通常較難與客戶建立日常聯繫，但透過IP活動能有效增加互動。她透露，早前舉辦的限量禮品登記反應極其熱烈，登記名額於三分鐘內額滿，「其實都有超過幾萬份，但係喺幾分鐘裏邊，就已經係登記係滿咗啦。」

宏利香港及澳門首席市場總監馬敏怡表示，保險產品通常較難與客戶建立日常聯繫，但透過IP活動能有效增加互動。（馮文傑攝）

馬敏怡憶述派發禮品當日正值黑色暴雨警告生效，原本擔心人流受影響，結果令她意外，來到現場的人都「打晒蛇餅」。她說，活動後品牌滲透率增加約10%，好感度與購買產品意向均大幅提升了六成，成功打破金融產品與大眾的距離感，「我哋見到對我哋品牌嘅滲透率，都係大大咁增加。」

宏利保險藉活動推出聯乘IP精品派發、大抽獎、客戶專屬禮遇、優先預覽場及主題裝置。（宏利圖片）

（左起）宏利香港及澳門首席市場總監馬敏怡、ARR創辦人林樹鑫、港鐵公司總經理（市場策劃及收益管理）趙敏及八達通消費業務及產品部總監葉勁生，一同分享「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的體會。（馮文傑攝）

CHIIKAWA DAYS上海特展賣「弄堂風味」及「中秋燈會」限定紀念品

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展即將落幕，林樹鑫透露，團隊將繼續採取「多城聯動」策略，將於9月12日至11月1日在上海靜安嘉里中心舉行「CHIIKAWA DAYS上海特展」。展有免費展區，有大型討伐充氣雕塑可供拍攝，另有「吉伊卡哇的可愛全日常」及「服裝造型集合」匯集眾多經典造型，共計展出逾百座立體雕塑，還原多個經典漫畫場景，圍繞「衣、食、住、行」四大維度為觀眾構建沉浸式觀展體驗，早鳥門票9月5日起公開發售。

「CHIIKAWA DAYS上海特展」將於9月12日至11月1日在上海靜安嘉里中心舉行。（ARR圖片)

香港的「CHIIKAWA DAYS」特展推出「點心」主題後，林樹鑫表示，上海站將以特色「鮮肉月餅」為主題，將IP與地方文化深度結合，全球首發「吉伊卡哇弄堂風味」及「中秋燈會」限定主題紀念品。