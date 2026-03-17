肉毒桿菌中毒｜25歲香港女子韓國首爾注射後吞嚥困難　現留院治理

衞生防護中心今（17日）指，正調查一宗在韓國首爾注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案，涉及一名25歲女病人。她於2月27日在首爾一間美容處所接受聲稱肉毒桿菌毒素美容注射，但未能確認負責注射的人員是否具備相關資格，回港後出現吞嚥困難，因徵狀持續，於昨日前往伊利沙伯醫院求診並留院治理。她目前情況穩定，臨床診斷懷疑她因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。



衛生防護中心公布，正調查一宗在韓國首爾注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案，涉及一名25歲女病人。（資料圖片）

衞生防護中心並呼籲市民只應接受由註冊醫生經臨床評估後處方和注射的肉毒桿菌毒素。中心又指，已將個案通報韓國衞生當局，流行病學調查仍在進行中。

衞生署衞生防護中心（資料圖片）

衞生防護中心：來源不明的針劑有可能混雜其他雜質或劑量參差

衞生防護中心指，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。來源不明的針劑有可能混雜其他雜質或劑量參差，沒有品質及效果保證，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。

由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。