肉毒桿菌｜32歲女子沙田打BOTOX後疑中毒留醫　涉非註冊醫生注射

衞生署衞生防護中心今日（15日）正調查一宗懷疑肉毒中毒個案，一名32歲女病人於本月4日到沙田石門京瑞廣場一辦公室，接受現場人員在雙腿注射報稱是肉毒桿菌毒素的針劑後，至本周三（13日）因頭暈、雙腳麻痺和視力模糊，到仁濟醫院急症室求診及留醫，至今仍上肢無力，目前情況穩定。據初步調查，病人相信負責注射人員並非註冊醫生。中心呼籲市民，應接受由註冊醫生經臨床評估後處方和注射的肉毒桿菌毒素。



一名32歲女病人於本月4日到沙田京瑞廣場一辦公室，接受現場人員在雙腿注射報稱是肉毒桿菌毒素的針劑後，疑似出現中毒，目前情況穩定。(資料圖片)

女病人目前留醫仁濟醫院。（資料圖片）

有關懷疑肉毒中毒個案涉及一名32歲女病人，她於本月4日到沙田石門京瑞廣場一辦公室，接受現場人員在雙腿注射報稱是肉毒桿菌毒素的針劑，病人相信負責注射人員並非註冊醫生。

至本月13日，該病人因頭暈、雙腳麻痺和視力模糊到仁濟醫院急症室求診，需留院治療，她於今日出現上肢無力，目前情況穩定，正接受肉毒桿菌抗毒素治療。臨床診斷懷疑她的徵狀是由注射肉毒桿菌毒素導致。流行病學調查仍在進行中。

中方表示，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。來源不明的針劑有可能混雜其他雜質或劑量參差，沒有品質及效果保證，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。

由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

中心呼籲市民，在注射肉毒桿菌毒素前，注意以下健康建議：

在香港，注射程序只應由本地註冊醫生施行；

注射前，先詳細了解程序、潛在風險和可能出現的併發症。徵詢醫生的意見，作知情的選擇；

不應注射來源不明的針劑；

如曾對肉毒桿菌毒素過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射；

如獲美容服務提供者轉介至醫生施行程序，應要求以書面形式提供醫生全名，了解其專業資格和相關資歷；及

注射後，如出現肌肉無力或感不適等感染病徵，應立即求醫。