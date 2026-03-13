曾涉女銀行家注射肉毒桿菌後死亡案　93歲西醫李宏邦被永久除牌

整型外科醫生李宏邦兩度牽涉醫療事故，兩次均有病人死亡，並均疑與施用的藥物有關。他在第二次事故被控誤殺，因他已93歲，並患上認知障礙不適合答辯，最終獲無條件釋放，但被陪審團裁定他有作出嚴重疏忽的行為。



政府今日（13日）刊憲公布醫委會頒布命令，提到醫委會於2月4日會議上，信納李宏邦因健康理由而在精神上不適合從事內科、外科或助產科執業，頒令將他從普通科醫生名冊中永久除去。



李宏邦早前被控誤殺，因他患上認知障礙被裁定不適合答辯，獲判無條件釋放。(資料圖片／朱棨新攝)

憲報提到，醫委會接納及同意健康事務委員會的意見，認為李宏邦所患的神經認知障礙症已無法逆轉，而且會繼續惡化。

李宏邦兩度牽涉醫療事故。首宗事故發生於2003年，為一名71歲女病人作抽脂手術時，該女病人突呼吸困難最終死亡，當時已有專家質疑，李疑向病人施用過量止痛藥，同時亦揭李的診所設施不足，亦無妥善記錄病人資料，甚至病人的真名及真實年齡也不知。他當時未有被刑事檢控，但被裁定專業失德，並曾被停牌5個月。

第二宗事故發生於2018年，他為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素時，張突陷入昏迷，其後不治。李原被控誤殺，因他患上認知障礙被裁定不適合答辯，獲判無條件釋放。