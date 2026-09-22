鼓勵生育卓永興指非單靠獎勵　認以往有部門把市民投訴「當波踢」

施政報告2026提出優化「1823」熱線服務，引入「牽頭部門」機制以解決跨部門投訴權責不清的問題。政務司副司長卓永興今日（22日）出席電台節目時指，以往涉及多個部門的個案曾出現個案被「踢波」情況，不同部門互相推託，而新機制下，牽頭部門須在10日內作出初步回覆，並於30日內提供實質回應。



對於施政報告提出11項鼓勵生育措施，卓永興強調新生嬰兒獎勵金非唯一關鍵，而是釋放政府支持生育的訊號。



2026年8月26日，李家超指1823每日接收大量民生服務要求與投訴，中心近期推出「訴求一覽通」，透過AI及視覺化技術識別民生議題、潛在風險與異常情況。（Facebook）

少數個案因權責模糊互推搪 有個案更無法確定權責須民政專員解決

卓永興在港台節目《千禧年代》指，今年首7個月「1823」已接獲60萬宗投訴。在去年接獲的投訴中，約三成涉及多於一個部門，少數個案因權責模糊而出現部門互相推搪、「阿甲問不是他，阿乙問又不是他，阿丙又說是其他人之類」的情況。他透露，過去一年更有2宗個案因完全無法確定權責，最終須交由民政事務專員解決。

1823設牽頭部門須10日內初步回覆

就牽頭部門機制，卓永興解釋，牽頭部門主要負責統籌及協調，整合各相關部門的回應並作初步統一答覆，同時有責任監察其他部門的回覆進度。政府要求牽頭部門在收到投訴後10日內發出初步回覆，並在30日內提供實質回覆。

卓永興強調，牽頭部門並不取代行動部門的職能，各部門仍須按既定分工及資源跟進個案。此外，當局已要求各部門首長級人員親自監察投訴進度，並會引入AI人工智能技術，監察重複出現而未解決的難題，再交由相關部門制定針對性方案。他相信新機制能令部門權責更清晰，提升處理效率。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。圖為政務司副司長卓永興。（資料圖片／湯致遠攝）

希望透過提高新生嬰獎勵金提供進一步生育誘因

另一方面，施政報告提出11項措施鼓勵生育，包括將第二名或之後子女的新生嬰兒獎勵金由2萬元提高至3萬元。卓永興表示，數據顯示生育第一胎的孕婦佔約57%，第二胎則佔約43%，反映不少婦女願生育多於一名子女，故希望透過提高金額提供進一步誘因。

面對有意見質疑獎勵金成效或比較新加坡的力度，卓永興回應指，獎勵金並非令無意欲生育者改變初衷的關鍵因素，而是發揮鼓勵作用及傳達政府立場。他強調，每個地方情況不同，政府已從房屋、稅務、幼兒照顧及課後托管等多方面提供配套支援，相關措施是在政府可控範圍內作出的全面安排，絕非「慷他人之慨」。