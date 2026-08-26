施政報告｜1823引AI技術分析民生投訴　李家超：及早識別風險

行政長官李家超今日（26日）下午落區探訪元州邨後，前往政府1823聯絡中心視察，了解該中心應用人工智能（AI）處理市民求助與投訴的進展。他表示，1823近期進一步加入AI分析功能，推出「訴求一覽通」，利用AI及視覺化技術整合個案，協助部門掌握地區民生問題與異常情況。他要求，數字政策辦公室持續推進數智化轉型，達到「派辦快、辦成事」的目標。



李家超指1823每日接收大量民生服務要求與投訴，中心近期推出「訴求一覽通」，透過AI及視覺化技術識別民生議題、潛在風險與異常情況。（Facebook提供）

推「訴求一覽通」儀表板 AI識別民生投訴趨勢

李家超在社交平台發文指出，1823每日接收大量涉及環境衞生、道路、噪音及樓宇管理等民生範疇的服務要求與投訴。中心近期進一步加入AI分析功能，推出「訴求一覽通」，透過AI及視覺化技術將大量個案資料整合成清晰儀表板，協助相關部門從地區、問題類別及時間變化等維度，及早識別民生議題、潛在風險與異常情況。

設「AI效能提升組」 促積極應用AI

李家超提到，他在去年《施政報告》宣布成立由政務司副司長領導的「AI效能提升組」，負責統籌各部門應用AI、重組工作流程及推動科技革新，「訴求一覽通」正是該組推動的項目之一。他已要求數字政策辦公室，繼續帶領1823積極應用AI及其他創新科技，提升行政效率，達致派辦快、辦成事的目標。

李家超指出，去年《施政報告》宣布成立由政務司副司長領導的「AI效能提升組」，負責統籌各部門應用AI、重組工作流程及推動科技革新。（Facebook提供）

李家超上月與立法會議員進行對談交流時，多名議員提及早前到北京研修考察時，對當地「12345」熱線印象深刻，建議香港1823服務熱線效法，李家超當場表示支持。有議員接受傳媒訪問時指出，12345熱線的成功關鍵在於其「單一窗口、首接負責、一站到底、數據治理」的完整管理體系，相比之下，香港1823熱線側重於查詢及轉介，導致跨部門個案常因權責分散而難以有效處理。他們建議整合政府服務查詢，引入人工智能分流需求及分析民情數據，逐步邁向「未訴先辦」的主動治理目標。