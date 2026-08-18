政府公布首批30個AI效能提升項目　4項目涉1823　縮處理個案時間

政府公布人工智能（AI）效能提升組已落實首批共30個效能提升項目，涉及13個政府部門，涵蓋運輸牌照、康體設施及環境衞生等範疇。當局指，部份項目引入AI後，審批或輪候時間大幅縮減達九成，內部工序處理時間更由數天壓縮至數小時。政務司副司長卓永興表示，目標於今、明兩年落實，並預計在2027年底前推展至不少於200個政務環節應用AI。



政府8月17日公布，去年成立的人工智能（AI）效能提升組至今已落實首批共30個效能提升項目，涉及13個政府部門。（政府新聞網）

首批30個效能提升項目將分階段於今年年中起陸續落地應用，當中包括10個影響力較大的旗艦項目，範疇與市民及企業息息相關，包括運輸牌照、康體設施預約、食物業牌照、環境衞生、投訴處理及環境保護等。

項目主要從兩大方向優化服務，一方面透過AI優化各類申請的審批及公共服務輪候流程，大幅提升用戶體驗，部分個案審批或輪候時間縮減高達九成。另一方面則是精簡政府內部工序，經重組工作流程及應用AI後，部份原本需時數日的處理工序，壓縮至僅需數小時，個案分流及數據分析時間亦縮短一半或以上。

今年推出的項目包括「1823訴求一覽通」，將以AI整合個案資料，識別民生趨勢、風險及異常情况，以助部門分析及決策，下半年則會推出「1823投訴分流快」、「1823電郵擷取易」 和「1823來電語音達」。

「1823投訴分流快」會以AI自動從電郵識別需優先處理的個案，將識別時間由兩天縮短至數小時內；「1823電郵擷取易」會分析市民電郵，自動擷取資料並填寫至客戶服務管理系統相關欄位，預計人手輸入資料時間減約三成；「1823來電語音達」則試用語音辨識技術及大型語言模型將來電實時轉成文字，並自動生成個案摘要，料縮減通話後處理個案時間15%。

政府8月17日公布，去年成立的人工智能（AI）效能提升組至今已落實首批共30個效能提升項目，涉及13個政府部門。（政府新聞網）

卓永興周一出席「『AI+』政務：業界如何助力政府重塑公共服務思維」交流活動致辭時強調，是次項目的推展體現了政府推動數智化轉型的決心與執行力。提升組特別成立了由數字政策辦公室及政府統計處專家組成的「AI項目專隊」，夥拍市場上的龍頭AI企業作為技術合作夥伴，確保技術能切合部門實際運作需求，並緊貼市場趨勢。

8月17日，卓永興出席「『AI+』政務：業界如何助力政府重塑公共服務思維」交流活動致辭。（政府新聞網）

卓永興補充指，不同部門雖然職能各有不同，但在網上預約、牌照審批、查詢回覆及環境監察等場景上有不少相似之處。首試部門成功落地的方案，其經驗、技術及推行模式經適當調校後，將可複製並擴展至其他部門及相近業務場景。

除了首批30個重點項目外，提升組亦積極推廣各部門在日常政務中廣泛應用AI工具，目標在2026年內支援100個政務環節應用AI，並於2027年年底前進一步增加至不少於200個政務環節，全面提升政府運作效率及公共服務質素。