施政報告2026｜1823設牽頭部門處理投訴　政務司副司長協調解難

【施政報告／施政報告2026】行政長官李家超今日（15日）公布任內最後一份施政報告，政府將改善1823服務，提供四項改善措施，實現「轉介快、辦得成」的目標。政府會設立牽頭部門，授權統籌及協調涉及跨部門的服務要求及投訴，若牽頭部門協調遇到問題，由政務司副司長介入作出指示。

同時，各部門會指派一名首長級人員，監察其部門處理1823投訴的成效。數字辦會利用AI科技，審視重覆問題，並制定針對性的解決辦法。



李家超指1823每日接收大量民生服務要求與投訴，中心近期推出「訴求一覽通」，透過AI及視覺化技術識別民生議題、潛在風險與異常情況。

1823滿意度為4.6分 滿分9分

行政長官李家超今日（15日）公布任內最後一份施政報告，政府將改善1823服務，實現「轉介快、辦得成」的目標。1823聯繫中心於今年首7個月，共接獲200多萬個電話及書面求助，客戶滿意程度以9分計算，獲得4.6分。

政府檢視現行機制，認為跨部門的個案處理有提升空間，提供四項改善措施，實現「轉介快、辦得成」的目標。第一，政府會設立牽頭部門，授權統籌及協調涉及跨部門的服務要求及投訴，各個部門按其職權處理問題，需配合牽頭部門的統籌及協調匯報進度。若牽頭部門協調遇到問題，需儘快向地區治理專組組長政務司副司長匯報，由他介入作出指示，確保各部門有效協同處理問題，並通知投訴人結果。

施政報告2026。（政府添馬台）

各部門一名首長級人員監察投訴成效

第二，各部門會指派一名首長級人員，監察其部門處理市民對部門服務要求及投訴的效率及成效。第三，數字辦會利用AI科技識別1823接獲個案中的重覆問題，讓部門審視並制定針對性的解決辦法，由「投訴後治理」變為「未投訴已治理」的主動防禦模式。第四，政務司副司長定期檢視新措施的執行進度，並向地區治理領導委員會匯報。

政府消息人士指，並非設立新部門或機構處理投訴，日後當任何部門接到個案，該部門會自動成為牽頭部門，例如滲水問題，倘派至滲水辦，該辦自然會成為牽頭部門。

部門以往可以選擇不接收1823派予的個案，過去共出現2次部間「彈單」的情況。政府消息人士指，當局希望可以參考內地12345的經驗，以及其「一辦到底」理念，日後部門將不能「彈單」，如部門不欲接受個案需通知政務司副司長。

消息人士又提到，現時1823目標在30日內完成處理個案，未來當局將會推出新時間指標，政務司副司長將會盡快宣布具體時間表，預計四項改善措施能在明年第一至第二季內生效。