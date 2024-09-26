立場新聞．判刑理由｜官指兩被告與政府抗衡　非單純新聞工作者

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，早前被裁定串謀發布或複製煽動刊物罪成，案件今(26日)在區域法院判刑。法官郭偉健判刑時指，鍾和林絶對不是單純的新聞工作者，非進行真正的傳媒工作，而是參與所謂的抗爭，站在抗爭者一方與政府抗衡。郭官亦批評，《立場》發佈涉案文章為何桂藍助選，在初選投票日再刊登其專訪。他指，涉案煽動文章對中港政府造成相當嚴重的傷害，因應嚴重性判鍾囚21個月；林則以14個月為量刑起點，考慮到他患罕見疾病，再次入獄恐會危害其生命而進一步減刑，判處林一個可即時獲釋的刑期。



《立場新聞》前總編輯鍾沛權被判囚21個月。（盧翊銘攝）

林紹桐原被判囚14月，因身體狀況等再獲減刑至可即時釋放。(盧翊銘攝)

案件原定下午2時半判刑，但法官郭偉健遲了兩小時才出庭，並至傍晚近7時才完成判刑。(盧翊銘攝)

拒納二人是誤墮法網

郭官判刑指，強調兩名被告並非因履行新聞工作的責任而被定罪，並拒納兩人只是誤墮法網的辯解。郭官指，煽動罪從1938年開始已經是成文法訂定的罪行，法例早已提供指引提及「傳媒工作者可以發布甚麼或不可以發布甚麼」。

初選投票日批審何桂藍專訪是助選

郭官另指，兩名被告絕對不是單純的新聞工作者，如鍾審批的何桂藍專訪文章中，包含她過往號召阻止《國歌法》立法的錄像，內容提及她即使攬炒自己，也絕不與政權妥協，作者並以煽情的手法問讀者會否選她。該文章後來更在初選投票日首天再次在《立場》發佈，但其他受訪人卻沒有相同的待遇，可見《立場》替何助選。

11篇被裁定煽動的涉案文章。(詳看下圖)

+ 6

林審批文章的影片現光時標語

至於林審批的中大衝突兩年專訪則在沒有客觀基礎下，指中大學術自由受到威脅、攻擊警方執法，並美化暴動者。《立場》更在文章包含一段影片，比較校園暴動時及兩年後的景象，期間曾出現「光復香港，時代革命」等標語。郭官認為，這顯然是《立場》的編採決定，藉以重燃已經冷卻的暴力抗爭，引起公衆對特區政府及警方的憎恨。

法官郭偉健判刑時提及多篇由區家麟撰寫的文章。（資料圖片）

區家麟提論點未附證明 鍾卻視而不見

郭官又指，《立場》刊登陳沛敏、區家麟等人的博客文章，肆意攻擊和抹黑《國安法》，將指定法官描述為被政權操弄，惟區和審批文章的鍾根本沒有證據證明此說法。郭官舉例指，法官李運騰作為首批被委任為指定法官的高院法官，必然是他們口中的政權打手，他後來卻批准黎智英保釋外出。郭官質疑，區未能就此作出解釋，鍾則視而不見。

區的文章不尊重終院判決

對於辯方多次強調《立場》的其他99.99%的文章不具煽動意圖，郭官以區撰寫的《終審法院喜迎江湖新秩序》為例，此文非控方所指稱具煽動意圖的文章。該文章談及終院推翻黎智英保釋，稱「法官們跪得很快很徹底，權力永遠是對的，人權法治聊作點綴」等。郭官批評，區在文中完全不尊重終院的判決，言調輕挑、充滿藐視。但區同樣未提出任何實質理據解釋其觀點，而鍾亦視而不見。

案件在2022年10月底已開審，法官郭偉健多次壓後裁決，至近兩年才審結，他因而為兩被告各減刑2個月。(資料圖片)

被告參與抗爭與政府抗衡

郭官指，三名被告在案發時不是進行真正的傳媒工作, 而是參與所謂的抗爭。從《立場》的社論和其刊物《立誌》可見，他們站在抗爭者一方與政府抗衡。郭官指，被告干犯的罪行嚴重，持續約1年5個月，當時是市民最不信任中港政府、警隊和司法機關的時間。考慮《立場》的社交平台有160萬跟隨者，郭官認為涉案煽動文章對中港政府、兩地市民造成相當嚴重的傷害，監禁是唯一恰當的判刑選擇。

郭官續指，控罪的最高刑罰是監禁兩年，與罪行的嚴重性完全不相稱，並指根據現時的《維護國家安全條例》，煽動罪的最高刑罰為監禁七年。

案件經歷長時間才有裁決獲減刑2個月

郭官就鍾以判囚23個月為量刑起點，基於案件經歷一段長時間才有裁決，對兩名被告成壓力，故就此減刑兩個月。就辯方指因應《監獄規則》作出修訂，被告或失去行為良好的三分一刑期扣減，郭官則指認為只要被告令署長相信他不會再干犯危害國安的罪行，便可得到刑期扣減。郭官指，鍾沒有其他減刑因素，因此判他監禁21個月。

林原被判囚14月因身體狀況再獲減刑

就林紹桐的判刑，郭官指林是在鍾辭職後，才擔任《立場》的署理總編輯，參與的時間只有約兩個月，發布的煽動文章只有一篇，故以監禁14個月為量刑起點。郭官因應其健康狀況和案件帶來的壓力，減刑3個月，即監禁11個月。郭官續指，林曾被還押10個月9天，若判囚11個月，即現獲保釋的林需返回監禁服刑21天。惟根據醫生報告，林受感染的風險相當高，亦需不斷接受醫學監察，郭官認為林進入監獄或危害他的生命，因此給予進一步減刑,，判處他一個可即時獲釋的刑期。

另郭官判處註冊公司罰款5000元，為法例下最高刑罰。

案件編號：DCCC 256/2022