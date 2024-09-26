立場新聞．判刑｜辯方再求情　被告因時代環境法律等改變而受罰

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，早前被裁定串謀發布或複製煽動刊物罪成，案件今(26日)在區域法院判刑，鍾被判囚21個月，林則法官考其病情，獲即時釋放。



辯方在判刑前再作最後求情，披露林因患有罕見疾病ANCA vasculitis （抗嗜中性白血球細胞質抗體血管炎），其病情早前更惡化，腎功能現少於3成。辯方又重申，兩名被告案發時在履行新聞工作，報道不同聲音和意見，《立場》成立至今從未收到投訴，或因時代、環境、法律等的改變，引致被告需要面對判刑。



《立場新聞》前署理總編輯林紹桐離開法院時被大批傳媒包圍，有市民著他保重，祝福他健康平安。(盧翊銘攝)

《立場新聞》前署理總編輯林紹桐離開法庭時並無發言。(盧翊銘攝)

市民著林保重並祝他健康平安

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），3被告同被裁定一項串謀發布或複製煽動刊物罪成。

獲釋的被告林紹桐步出法院，此前不時合十感謝在場的家人及朋友。他未有受訪，但停留讓傳媒拍照期間，有市民著他保重，祝福他健康平安。

案件原定下午2時半判刑，但法官郭偉健遲了兩小時才出庭，至傍晚近7時才完成判刑。(盧翊銘攝)

立場新聞前總編輯鍾沛權被判囚21月。(盧翊銘攝)

被判囚21個月的鍾沛權由囚車押送離開。(江麗盈攝)

林患複雜的罕見病

辯方今向法庭呈上3份醫療報告，其中一份由林紹桐在瑪麗醫院的主診醫生撰寫，講述林患有罕見且複雜的ANCA vasculitis （抗嗜中性白血球細胞質抗體血管炎），簡單而言是指林自身產生抗體攻擊自己，特別是腎方面的血管。

7月病情轉差若再惡化或需洗腎

辯方續指，林的病情更於今年7月惡化，出現嚴重狼瘡性腎炎，腎功能現少於3成，需要頻繁接受診治及調整藥量。辯方因此擔心，倘若林在獄中發病，未必可獲送到瑪麗醫院接受適當治療。辯方又透露，林的病況已達第四期，很容易惡化為第五期，屆時或需要洗腎。

辯方律師今再作求情時透露，林紹桐患有罕見病，且病情在今年7月惡化，其腎功能現少於三成，再惡化或需洗腎。(盧翊銘攝)

外國領事亦有到庭旁聽。(盧翊銘攝)

被指煽動的文章非宣傳本土主義

辯方另重申，被告案發是在履行新聞工作，報道不同聲音和意見，情況有別於羊村和譚得志案。對於法官郭偉健在裁決理由指《立場》的立場是本土主義，辯方指涉案11篇煽動文章均非宣傳本土主義，全是受訪者和博客的意見。郭官反駁指，問題在於文章是否涉及沒有客觀事實的抹黑和中傷。辯方回應指，該些文章的作者和受訪者或有其客觀的基礎，但可能未必知道需要在文章中提出。

自動放棄犯罪屬減刑理由

辯方又指，《立場》成立至今除了中大兩年專訪外，從未收到投訴，或因時代、環境、法律等的改變，引致他們如今要面對判刑，強調本案是首宗傳媒被判刑的案件。辯方續指，《國安法》提及自動放棄犯案亦為減刑理由，而鍾亦提及曾小心尋找「紅線」，下架了數萬篇文章，餘下經考慮後認為可以保留，即使涉煽動亦最多只能說他判斷錯誤。

法官郭偉健判刑時指兩名被告參與抗爭，但考慮到林紹桐的身體狀況，判他一個可即時釋放的刑期。(資料圖片)

郭官稱有看過警方挑出的587篇文章

辯方再重申，《立場》有99.99%的文章不涉煽動。惟郭官對此說法有所保留，稱：「我可以話俾你聽，587份文章(指警員曾挑出 587 篇內容敏感的文章)我差唔多睇晒。」又指他在判辭已指沒有證據顯示《立場》其他的文章不具煽動性。辯方則指，即使587篇都是煽動文章，在《立場》營運期間發佈的逾10萬篇文章中亦屬少數。

郭官指被告與抗爭與政府抗衡

郭官判刑指，被告非真正的執行傳媒工作，而是參與當時所謂的抗爭，站在抗爭者的一方，與政府抗衡，唯一合適刑罰的刑罰是即時監禁，並判鍾入獄21個月，考慮到林的身體狀況判他即時釋放，而《立場》的註冊公司則罰款5千元。

案件編號：DCCC265/2022