樂風集團大角咀項目涉欠款1.35億　債主求即判小股東敗訴遭官駁回

樂風集團創辦人及主席周佩賢於本年5月燒炭身亡，集團旗下的大角咀商廈項目ONE BEDFORD PLACE，亦於今年2月被接管。該項目小股東涉於2023年時，為該項目簽訂個人擔保貸款。惟借款方稱被拖欠款項，入稟向涉案公司及股東追討1.35億元（案件編號：HCA 277/2025）。



借款方今（22日）向聆案官申請「簡易判決」，要求在不需審訊下，判小股東敗訴。惟聆案官聽取陳詞後，認為小股東提出的爭議，應在審訊處理，遂駁回借款方的申請。



部份被告已和解 現申索只針對26名小股東

原告為Earth Core Holdings Limited，被告為Our Country HK Limited、Our Dream HK Limited，以及兩間公司的小股東。原告在入稟狀列出223名小股東為被告，但部份被告和原告已達成和解，是次申請只涉26名小股東。

樂風集團創辦人及主席周佩賢今年5月燒炭死亡，集團旗下大角咀項目被接管及被追債。

原告向兩間公司及223名小股東追1.35億

原告的入稟狀指，原告於2023年12月29日，以8695萬和1.21億元，向Our Country HK Limited、Our Dream HK Limited兩間公司，購買一年期債券，其他被告則為債券的擔保人。惟所有被告未有向原告還款，因此入稟向兩間公司分別追討涉款，另向223名股東追討約1.35億元。

多名被告指受不當影響下簽署個人擔保

聆案官今聽取陳詞後，指被告聲稱因失實陳述，或不當影響下簽署個人擔保，應交由審訊處理，因此駁回原告的申請。