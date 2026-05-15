周佩賢的樂風集團等續被追債　在兩公司發債作擔保　現被追1.29億

樂風集團創辦人及主席周佩賢於本周二（12日）燒炭身亡，集團及其相關公司，繼續被入稟追討。其中樂風集團及一間公司，被指在2023年為兩間公司發逾2億元債券時作擔保，惟該債券在2024年到期時，均未能償還債款，借款公司期後只收回約8890萬元，仍有約1.29億元餘款未還，該借款公司昨(14日)入禀高等法院追討。



原告為Earth Core Holdings Limited，被告為樂風集團有限公司及駿賢策略有限公司。

周佩賢是樂風集團的創辦人兼主席，她日前在其何文田的住所燒炭亡。

周佩賢創辦的樂風集團及相關公司近日因涉欠債被入稟追討。（資料圖片）

原告認購兩份逾2億元債券

入稟狀指，原告於2023年12月29日，根據兩份認購協議，認講Our Country HK Limited 和Our Dream HK Limited發行的1年期擔保債券，本金分別為約8695萬元和1.21億元。債券的到期日同為2024年11月30日，Our Country HK Limited 和Our Dream HK Limited需於到期日，或提前的贖回日期，向Earth Core Holdings Limited支付本金和利息。

兩被告公司擔任擔保人

兩被告公司樂風集團和駿賢策略簽署擔保人協議，擔任Our Country HK Limited 和Our Dream HK Limited的擔保人。

債券到期未還款

原告指，至2024年11月30日該些債券到期日，Our Country HK Limited 和Our Dream HK Limited未有向原告支付本金和利息。原告曾向兩間公司，以及任擔保人的樂風集團和駿賢策略追討。

原告最終收回8889.9萬

原告最終收回8889.9萬元，惟仍就兩份債券被拖欠本金1.19億元和利息約1056萬元，合共1.29億元。原告現入稟，向樂風集團和駿賢策略追討涉款，和相關的違約利息。

樂風主席日前在家燒炭亡

樂風集團除了是次遭入稟追討欠款外，其相關公司樂風資本有限公司前日（13日）被債權人賈耀東入稟高等法院，申請清盤，該案排期至本年8月5日聆訊。此外，集團創辦人及主席周佩賢早前被5人申請破產，該案則排期至6日16日聆訊。周於本周二(12日)在何文田的家中燒炭死亡。

案件編號：HCA799/2026