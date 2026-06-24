樂風集團被指未履行契約　被入稟要求完成交易　或支付6.2億本金

樂風集團創辦人及主席周佩賢在5月輕生離世，樂風集團早前被人入稟追收共約1.29億元的認購債券本金和利息，昨（23日）再有公司入稟高等法院，指樂風違反在2022年1月訂立的《認沽期權契約》，要求高院頒令樂風須按上述文件完成交易，或向其支付逾6.2億的本金、利息及訟費等有關損害賠償。根據司法機構網頁，案件現時未有聆訊排期



原告為金御投資有限公司（Golden Victory Investments Limited），被告為樂風集團有限公司（Lofter Group Limited ）。

樂風集團創辦人及主席周佩賢2025年5月在住所燒炭輕生。（資料圖片）

指樂風未按認沽期權契約完成交易

入稟狀指，金御投資有限公司與樂風集團在2022年1月25日訂立《認沽期權契約》（Put Option Deed），惟樂風未有按契約完成交易，遂入稟要求高院頒令樂風須執行契約，或向其支付逾6.2億的本金、利息及訟費等有關損害賠償。

樂風集團已被債權人入稟申請清盤

樂風集團除了是次遭入稟追討欠款外，其相關公司樂風資本有限公司日前亦被債權人賈耀東入稟高等法院，申請清盤，該案排期至本年8月5日聆訊。此外，集團創辦人及主席周佩賢早前被5人申請破產，該案現押後至9月1日再訊。

案件編號：HCA1071/2026