樂風集團創辦人周佩賢輕生　靠翻新建地產王國　5年斥資百億併購

【周佩賢／樂風集團／楚撚記】何文田太子道西211號Kadoorie Hill昨午（12日）揭發燒炭案，一名43歲姓周女子死亡。據了解，死者為楚撚記大排檔老闆、樂風集團創辦人及主席周佩賢，據悉她正被申請破產，法庭原定排期在下月16日聆訊。



周佩賢（Carol）畢業於港大土木工程系，其後留學英國取得金融碩士學位，12年創立樂風集團（Lofter Group），集團憑「輕資產」翻新活化工廈起家，之後則晉身發展商，主攻市區重建項目，涵蓋高端住宅、零售及工商物業，進行大規模的舊區重建。



周佩賢出身公屋，爸爸是一名裝修判頭。她早年曾在訪問中指，自少受父親潛移默化影響，深諳如何發掘被低估的物業。大學畢業後，父親免息借出的250萬元成為了她的起跳板，但條件是四年內必須償還。她精挑細選在銅鑼灣舊樓群以190萬元買入首個單位，憑藉翻新，僅僅三個月便以300萬元售出，成功賺到人生第一桶金，為她日後以「輕資產」模式建立樂風集團奠定基礎。

至2010年，政府推出「辣招」額外印花稅，令物業難以短期內增值，周佩賢將目光投向工廈與舊樓重建，她2012年創辦樂風集團，並領導團隊，親自行銷，利用「輕資產」協助客戶開發並管理物業項目，提供專業知識和服務。

樂風集團在2016年開始晉身發展商行列，當時開始買入工廈物業，然後大翻新增值再拆售，即「工廈劏場」，項目分佈葵涌、荔枝角、觀塘、大角咀等等，全部項目以樂風集團的英文名「LOFTER」命名。

其後樂風進一步涉足舊樓收購項目，收購不少位於市區的地盤，包括大角咀、旺角、太子及佐敦。2024年樂風以高於當時市價推出旺角東單幢新盤Elize PARK時，周佩賢曾稱將該項目「係藝術品咁樣賣」，當時唱作歌手方皓玟亦購入Elize PARK單位作收租之用。

樂風集團創辦人及主席周佩賢。（資料圖片）

樂風集團截至2021年，在開業短短9年已完成26個項目，包括有工廈活化、舊區商廈及住宅重建。周佩賢期間亦涉獵餐飲業務，除土瓜灣及荃灣旗艦店的「楚撚記」大排檔外，旗下還有安安燒、WOFT火鍋撚等品牌，惟在疫情後安安燒及WOFT火鍋撚已相繼結業。

樂風集團創辦人及主席周佩賢。（資料圖片）

擴張成地產王國的樂風集團由2019年起，斥資百億併購，包括尖沙咀漢口道及佐敦南京街的黃金地段重建項目，又憑旺角洗衣街Elize Park殺入住宅市場，連同大角咀必發道等多個逾十億元的甲級商廈項目。

但好景不常，撞上加息潮與市場寒冬，近日大角咀旗艦項目One Bedford Place亦淪為銀主盤，是該集團首個物業淪為銀主盤個案。樂風當時表示，項目市值遠高於銀行貸款金額，有信心銷售進度將會有序推進；又稱樂風旗下各項目均為獨立管理，集團整體業務保持穩健發展。

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