PANDA GO香港遊｜2500隻熊貓雕塑現星光大道 圍欄護「國寶」禁摸
全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》今日（7日）展開，2,500隻大熊貓雕塑一連兩日到訪尖沙咀星光大道。大批市民及遊客早上11時「打卡」，有人帶同大熊貓玩偶到場拍照。有廣州旅客帶同女兒即日來回香港，特意穿上黑白間條衣服和印有大熊貓圖案的上衣前來觀賞展覽。
仿真熊貓「PANDA GO！GUIDE」中午將現身尖沙咀海傍，下午5時半會再度出現。
圍欄護「國寶」 遊客眼看手勿動
《PANDA GO！香港遊》以8款全新設計的大熊貓造型，再加入6隻特別版、以居於香港的大熊貓盈盈、樂樂、龍鳳胎姊弟，安安和可可為設計原型，組合出2,500隻大熊貓雕塑。
展覽首站一連兩日設於尖沙咀星光大道，大會設置圍欄分隔開雕塑和遊客，遊客不可伸手觸摸，有工作人員提醒。有旅客被提醒後，與友人笑言「國寶不能碰」。主辦方香港創意工作室AllRightsReserved（ARR）創辦人林樹鑫表示，工作團隊昨晚工作至天亮，加設圍欄是基於安全考慮。
廣州三母女即日來回打卡
邱小姐今日帶同7歲及4歲女兒由廣州前來香港，一睹2,500隻國寶雕塑風采。她們的衣着亦特意配合大熊貓熱潮，穿着黑白間條上衣以及印有大熊貓圖案。邱小姐指會順道看一看「紅球計劃」，然後便會即日返回廣州，因為女兒要上補習班。
李先生帶同一隻在日本上野動物園購買的粉色熊貓玩偶來「打卡」，他說笑指喜歡小熊貓多一些，又說希望成功找出6款特別版熊貓雕塑。
▼12月7日 2500隻大熊貓雕塑星光大道展出▼
仿真熊貓現身星光大道
是次展覽由AllRightsReserved主辦，首日特別安排「PANDA GO！GUIDE」現身。它由日本著名英雄角色「超人ZERO」皮套製作家岡部淳也製作，造價與一部法拉利跑車相若，本周一（2日）連同2,500隻大熊貓雕塑於空運抵港。
《PANDA GO！香港遊》熊貓展將於12月四個周末及聖誕節在多個地點登場。
▼12月2日 2500隻大熊貓雕塑抵港▼
《PANDA GO！香港遊》
12月7日至8日—尖沙咀星光大道
開放時間：上午11時至晚上8時
12月14日至15日—昂坪360
開放時間：上午11時至下午5時
12月21日至22日—香港海洋公園
開放時間：上午10時至晚上7時
12月25日至26日—中山紀念公園
開放時間：上午11時至晚上8時