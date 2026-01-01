夜繽紛市集4粒燒賣$20成焦點　星光大道米芝蓮級辣椒油檔元旦結業

【結業潮／星光大道／燒賣／元旦／夜繽紛】2026年首日（1月1日），有店舖宣布女本港迎來「新年第一執」，位於尖沙咀星光大道的「香料案內所」主打獨門辣醬，目前仍能賺取微利，惟店主稱不甘淪為一間普通的飲品店，今日公布結業的決定，但不排除日後搬往地舖。



翻查資料，該店2023年在夜繽紛市集中推出20元4粒燒賣，被不少網民質疑是太貴，店主當時解釋「我哋係賣辣椒油嘅，燒賣從來只係陪襯」。該店招牌手炒櫻花蝦椒麻油在2024年曾獲得「食品界米芝蓮」之稱的International Taste Institute，頒發風味絶佳獎章。



尖沙咀星光大道的「香料案內所」2026年1月1日宣布正式結業。

店主Terry本來經營設計公司，惟遇上新冠疫情只能被逼轉型轉換跑道。

店主指目前仍有微利 結業因不想品牌汽淪為賣飲品店

踏入2026年首日，本港結業潮持續，位於尖沙咀星光大道的「香料案內所」宣布正式結業。店主Terry今日元旦（1月1日）在社交平台Threads透露，目前店舖仍能賺取微利，只是不想辛苦建立一個品牌，最終只出售可樂等飲品，因此決定結業。

主要原因係有一次喺其他地方擺市集同啲檔主傾起呢間舖，有位仁兄講咗句「唔通你咁辛苦建立一個品牌，最後攞嚟賣水賣可樂？」一下當頭棒喝促成咗呢個決定。 香料案內所

「香料案內所」的招牌手炒櫻花蝦椒麻油，在2024年獲得「食品界的芝蓮」之稱的International Taste Institute頒發風味絶佳獎章。

招牌手炒櫻花蝦椒麻油曾獲食品界米芝蓮頒風味絶佳獎章

翻查資料，「香料案內所」創立於2020年，店主Terry本來經營設計公司，惟遇上新冠疫情只能被逼轉型，考慮到自身嗜辣，於是憑着過去多年的創業經驗轉換跑道，轉投研發獨門辣椒油配方。

最終Terry的努力沒有白費，其招牌手炒櫻花蝦椒麻油，在2024年獲得「食品界米芝蓮」之稱的International Taste Institute，頒發風味絶佳獎章，更成功銷往台灣和新加坡。

「香料案內所」2023年曾在夜繽紛市集「星光市集」推出20元4粒燒賣。

2023年夜繽紛星光市集賣20元4粒燒賣引起熱議

2023年全港推動夜繽紛冀刺激經濟。當時該店在夜繽紛市集「星光市集」推出20元4粒燒賣，引起社會熱議，被不少網民質疑太貴，當時Terry在社交平台中解釋辣椒油才是主角。

我哋係賣辣椒油嘅，燒賣從來只係陪襯。 「香料案內所」店主Terry

不過20元4粒燒賣也許不會成為絕響，Terry預告日後或尋找地舖，同時在香港不同的活動及市集繼續擺檔。

當時店主在社交平台中解釋辣椒油才是主角。

「香料案內所」2023年曾在夜繽紛市集「星光市集」推出20元4粒燒賣。

「香料案內所」結業通知全文︰

2025年終於完結。



2026年第一件事要講嘅就係，星光大道嘅香料案內所正式執笠。



可能你哋會問點解唔做，其實間舖都有錢賺嘅，不過唔多，主要原因係有一次喺其他地方擺市集同啲檔主傾起呢間舖，有位仁兄講咗句：「唔通你咁辛苦建立一個品牌，最後攞嚟賣水賣可樂？」一下當頭棒喝促成咗呢個決定。



放心，我哋會積極咁樣搵吓地舖，同時間喺香港各式各樣嘅活動/市集都一定再見到我地。



See you guys soon

