內地堂兄在堂妹未足9歲時性交　獲邀來港觀光時被捕　堂兄認4罪

內地堂兄13歲時，趁來自香港的堂妹到訪時，在汕尾與當時未滿9歲的堂妹性交，之後兩人亦曾在酒店發生性行為。堂妹升中學後向同學透露，在同學鼓勵下告知社工揭發事件。堂妹父親其後按警方指示，邀堂兄一家來港觀光乘機設局將堂兄拘捕。



堂兄今（23日）在區域法院承認4項與未滿13歲的女童非法性交罪，法官嚴舜儀要求控方交代堂兄妹在內地是否禁婚，先索取女童創傷報告及被告的背景報告，押後至12月2日判刑，被告續還押。



案發地點在廣東汕尾

被告HWY（現年18歲，無業），承認4項與未滿13歲的女童X非法性交，案發在2021年4月清明節前後一天以及2022年至2023年，地點為廣東汕尾。

被告HWY在區域法院認罪。(黃浩謙攝)

官質疑內地是否容許同樣事情發生

法官嚴舜儀關注，內地是否禁止堂兄妹結婚，直言若是，案件會變得更嚴重，事件對女童造成極大打擊，要求控方提供內地民法典資料。控方指，在內地若雙方同意性交，警方不會檢控。嚴官質疑X首次性交時未滿9歲，沒能力給予同意，直言相信：「內地冇可能可以容許一件咁樣嘅事發生。」

根據《中華人民共和國刑法》第236條第2款，奸淫不滿14周歲的幼女均以強姦論並從重處罰，法理上幼女完全不具備法律承諾能力。



《中華人民共和國民法典》第1048條，亦列明，直系血親或者三代以內的旁系血親明確禁止結婚，堂兄妹屬三代以內旁系血親，在兩地法律下均屬違法無效婚姻。



被告無港人身份難實施感化監管

嚴官又指，礙於被告不是香港居民，教導所無法在他離開院所後繼續監管，因此不適合，下令先索取被告的背景報告及X的創傷報告，押後判刑。

事主X一家常探訪被告家

案情指，被告在2008年出生，與2012年出生的X是堂兄妹。被告一家住在廣東汕尾，X則與父母在香港居住。在2020年至2025年間，X一家經常往內地探訪被告一家，X與被告關係良好，但不會在被告的家過夜。

X父借元旦觀光誘捕堂兄

X在2025年11月告知女同學Y，她自小三起遭被告多次性侵，同學Y鼓勵X向社工舉報。社工知悉事件後，警方介入調查。X的家人受事件影響出現困擾，致使X需要接受精神治療。X的父親其後應警方指示，邀請被告一家在2026年元旦來港觀光，X父認出被告後離開，警方即拘捕被告。

被告被捕稱與X關係如情侶

被告在錄影會面稱，他與X的關係似情侶。二人首次性交發生在2021年清明節前後1天，他與X在家中睡房與X性交，因為兩人對性感到好奇，他指X同意性交，他亦有採取保護措施。被告承認多次在X同意下性交，除清明性交外，他曾3度在酒店與X性交。被告稱與X在2023年關係轉差，2024年底不再是情侶，他在2025年沒與X性交。

引用《刑事罪行條例》153P條境外執法管轄權

本案案發地點雖在廣東省汕尾市發生，被告亦非本地居民，然而根據香港法例第200章，《刑事罪行條例》第153P條之域外法律效力規定，任何人在香港特區境外，干犯包括「與年齡在13歲以下的女童性交」等特定性罪行，只要受害人在案發時為香港永久性居民，或通常居於香港，特區律政司均擁有法定權力提出公訴，香港法庭亦具備完備管轄權。