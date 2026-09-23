東涌男強姦醉酒女罪成稱有焦慮　官：畀你糟蹋嗰個更慘　判囚6年

居東涌的搬運工人早前把住同區的酒醉女友人帶回家，並趁為女方清理嘔吐物時摸她胸臀，然後脫去其衣服把她強姦，事後向女方發訊息稱：「醒咗自己走」。工人早前經審訊被裁定強姦罪成（HCCC 69/2025）。



案件今（23日）在高等法院判刑時指，被告求情稱案發時因家事感焦慮，法官郭啟安即回應稱，在香港生活壓力大，很多人也有焦慮，又指女事主事後患創傷後遺症亦不好過，並謂：「(被告)又慘，畀佢糟蹋(那個)仲慘。」郭官斥被告乘人之危，輕率自私，罔顧後果，判囚6年，又寄語被告獲釋後要：「好好做人。」



被告蕭浩然，現年21歲（案發時18歲），被裁定1項強姦罪，指他在2023年8月26日，在東涌迎東邨迎悅樓某室強姦女子X。

被告蕭浩然在高等法院被判囚6年。(葉志明攝)

有焦慮不能成求情理由

辯方求情透露，被告為應付祖父的醫療費用，有財政和精神壓力，出現焦慮，還押前向精神科求診。法官則指，在香港生活壓力大，很多人也有焦慮，被告的焦慮不是減刑因素。法官亦指，事主X因本案向精神科求助，並出現不少問題，男友幾乎提出分手。法官直指事件是悲劇，謂：「佢(被告)又慘，畀佢糟蹋嗰個仲慘。」

事主有創傷後遺症 易發怒且會突然尖叫

法官判刑時引述創傷報告，指X有創傷後遺症，事件影響X的情緒、人際關係等。她的情緒異常波動，容易發怒和會突然尖叫。此外，她曾掟物件，以及與家人衝突，需要警員介入。

X事後不信他人與男友關係轉差

此外，X事後不信任他人。她和男友關係轉差，亦避免和男友有親密身體接觸。她也因不能承受精神科藥物的副作用，一度中斷服用。報告認為，X應接受持續的心理治療。

官指被告處心積慮和乘人之危

法官指被告和X是朋友關係，惟他破壞X對他的信任，把醉酒的X帶返家，然後性侵。法官直斥，被告犯案是處心積慮和乘人之危。法官又指，被告為發洩一己之慾，在未有使用安全套下強姦X，直斥被告是輕率自私和罔顧後果，亦忽視事件對X帶來的創傷，判被告入獄6年。

被告趁事主酒醉把她帶回家

事主X早前供稱，約於2023年4月認識被告。案發前一晚，被告約她飲酒，兩人和其他朋友到尖沙咀天文台道的酒吧消遣。她飲至醉酒並嘔吐，被告建議一同乘的士回東涌。X稱當時醉酒無力，在車上亦有嘔吐，被告著的士直到被告的家。

為事主清理嘔吐物時趁機強姦

X稱在被告家中曾嘔吐，被告為她清潔嘔吐物時摸其胸。她嘔吐完畢，被告捉著她的腰並脫去她的上衣，她曾著被告：「唔好整。」並向友人發訊息，著友人來接她。惟她後來又再嘔吐，被告邊摸她邊說：「我醉啦。」被告並撥開她的手機，並在沒使用安全套下把她強姦。

事後發短訊稱：醒咗自己走

她指被告強姦她後，便離開房間，並向她發訊息稱：「醒咗自己走，我理你唔到」。她其後由友人接走，翌日在朋友陪同下報警。