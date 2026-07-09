東涌男涉姦女友人　事主稱酒醉嘔吐被摸胸臀　被告姦後叫她自己走

居於東涌的男子載住同區的酒醉女性朋友回家時涉姦案（HCCC69/2025），女事主X今（9日）在高等法院作供。她稱當晚酒醉，上的士後，被告叫司機直到其家。她上被告家後入了房，她不適嘔吐，並把嘔吐物吐在地，她指被告有觸其頭髮，但亦一邊說：「我醉啦。」另一邊摸她胸臀，之後更脫去其衣服，把她強姦。她稱被侵犯時曾向朋友發訊息，但遭被告撥走手機。她稱被姦後，被告離開房間，並向她發訊息稱：「醒咗自己走，我理你唔到」。



被告蕭浩然，否認1項強姦罪，指他在2023年8月26日，在東涌迎東邨迎悅樓某室強姦女子X。

被告蕭浩然在高等法院受審。(黃浩謙攝)

兩人同住東涌一同坐的士回家

事主X今透過視像系統作供，她稱於2023年4月認識被告。案發前一晚，被告約她飲酒。他們當時和多人在尖沙咀天文台道的酒吧消遣。她飲至醉酒並嘔吐，被告向她發訊息稱他亦有醉意，問要否一同離開，因兩人都同住東涌，X遂和被告一同乘搭的士回家。

被告叫司機直駛其家

X稱她登上的士後，被告著司機前往其居住的迎東邨，X向司機稱想先到她住的屋邨，惟被告著司機不用理會X，可直接到被告住處。X指當時想作出回應，但醉酒後無力，說話也不能大聲，她在車程上亦有嘔吐。

下車時無力跌在地上

X稱落車後發現非她所住的屋邨，但她下車時無力「仆咗落地」。被告建議X先到他家休息，X稱當時未有想太多，遂跟被告到其住所，被告並叫她入房，期她不見單位內有其他人。

嘔吐時被告觸起其頭髮亦摸其胸

X稱她坐在床上不足1分鐘已想嘔，被告未能找到膠袋，著她嘔在地上。X嘔吐時，被告一邊捉她的頭髮，避免頭髮觸及嘔吐物，同時亦摸她的胸。她嘔吐後，被告捉著她的腰，並脫去她的上衣，她著被告：「唔好整。」但被告未有理會，她同時向一名友人發訊息，著友人前來接她。

被告一邊稱我醉啦一邊摸她胸臀

其後，X再嘔吐，期間遭被告摸胸和臀部。X再叫被告：「唔好整。」被告則回應：「我醉啦」，但同時繼續摸她。X認為，被告當時微醺，但並非很醉。X指其友人問她的位置，但X不知身處哪一楝樓。這時被告撥開她的手機，X拾起手機，被告則脫下X下半身的衣物，他並繼續說：「我醉啦。」然後在未有使用安全套下把她強姦。X形容當時感到如撕裂般的痛楚。

指被告強姦完向她發訊息稱醒咗自己走

X稱她有說：「好痛、唔好….」亦嘗試推開被告，但氣力不及被告。性侵期間，被告表示：「我醉啦，我好醉。」X指被告強姦她之前和強姦期間，她都有發訊息向友人求救。X指被告強姦她後離開房間，並向她發訊息稱：「醒咗自己走，我理你唔到」。X稱她其後由友人接走。

辯方指被告對X有好感X不同意

代表被告的大律師盤問時稱，X知被告對她有好感，X否認。辯方便指，由他們認識至案發前，兩人曾聯同他人有兩、三次聚會，X不同意﹐並指最多只見過一次面，她亦不肯定被告有否出席該飯局。辯方指出，其中一次見面時，被告送X至她的住所樓下，X稱沒有印象。辯方又指，被告在酒吧時，曾發多個訊息表現對X的關心，X同意，但她否認感到被告在追求她，指和被告是朋友關係。