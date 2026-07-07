東涌男子涉強姦　男方把酒醉女方帶回家　接過嘔吐物後趁機性侵

兩名東涌男女居民，有次與其他朋友飲醉聊天後，男方見女方喝醉後，乘的士把她帶回家並涉把她強姦。男方否認指控，案件（HCCC69/2025）今（7日）在高等法院開審。案件由法官郭啟安審理，並將會由全男班陪審團作裁決。控方開案陳詞透露，被告帶事主回家後，曾用袋為事主接過嘔吐物，並趁機摸她的胸，他又一邊自稱飲醉，一邊繼續性侵行為，即使女方表示：「唔好搞我。」亦無停下。



被告蕭浩然被控1項強姦罪，指他在2023年8月26日，在東涌迎東邨迎悅樓某室強姦女子X。

被告蕭浩然否認強姦，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告與事主均為東涌居民

控方今開案指，被告（洋名Tony）在案發前4個月透過共同朋友認識事主X，雙方都住東涌，日常會通運和討論打機。

女事主案發前喝下10杯威士忌溝綠茶

案發前一晚，被告約X去天文台道的酒吧消遣，同場還有幾名友人。X當時飲了10杯威士忌溝綠茶和一啖雞尾酒。至凌晨4時許，X飲得醉醺醺，被告召的士與X回家。X以為被告會順路放下她，被告卻叫司機載二人到其住所。X在的士上嘔了兩回，被告用膠袋載住。

的士車Cam拍到X嘔吐

的士的車Cam拍到X嘔吐，身軀無力，挨在被告身上。被告則表現清醒，與司機有對答並支付車資。閉路電視亦拍到被告扶步履不穩的X回其住所，其時被告父母在內地。

X再嘔兩次被告有用袋接住

被告回家後，讓X躺在睡房的下格床，X再嘔了兩次，被告用袋接住，並趁機摸X的胸部和脫下X的衣服。被告繼而用手指插X的下體和與X性交，又吻X的嘴和頸，一邊說：「啊，我飲醉咗。」控方指X曾明言拒絕，並說：「唔好搞我」、「好痛」、「放過我」，惟最終反抗不成功，指被告插入約5分鐘停下，並離開房間。X感覺不到被告有射精，其陰道沒有精液流出。

X被性侵期間發Whatsapp聯絡男友人

X在被性侵期間曾用Whatsapp聯絡朋友陳先生，陳在清晨接走X，X一見陳即抱住陳痛哭，投訴遭被告性侵。X翌日在朋友陪同下往醫院驗傷及報警。