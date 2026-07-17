東涌地盤工涉趁醉友人嘔吐摸胸臀　性交完著女方自己走　強姦罪成

居東涌的地盤工與朋友聚會後，建議一名同住東涌的酒醉女性朋友一同乘的士回家，期間地盤工涉把女友人帶返自己家，並趁女方嘔吐時摸她胸臀，及後更脫去其衣服把她強姦，地盤工並一邊性侵一邊稱：「我醉啦，我好醉。」他性侵女事主後離開房間並向她發訊息稱：「醒咗自己走，我理你唔到」。地盤工否認強姦罪受審，全男班陪審團今（17日）在高等法院一致裁定被告罪成。法官把判刑押後至9月2日，待索取事主的創傷報告。



被告蕭浩然，21歲，地盤工。他被控1項強姦罪，指他在2023年8月26日，在東涌迎東邨迎悅樓某室強姦女子X。

高等法院。(黃浩謙攝)

被告蕭浩然被指上的士即叫司機直駛至他居住的東涌迎東邨。（資料圖片/林嘉淇攝）

被告建議事主一同乘的士回家

事主X早前透過視像系統作供，X同於居東涌的，她約於2023年4月認識被告。案發前一晚，被告約她飲酒，兩人遂和多名友人到尖沙咀天文台道的酒吧消遣。她飲至醉酒並嘔吐，被告發訊息建議兩人一同乘的士回東涌。

被告著司機直到其所住屋邨

X稱被告上的士後叫司機直去他居住的迎東邨，X曾提出想去她所住屋邨，被告卻叫司機不用理會她。X稱當時醉酒無力，在車上亦有嘔吐，的士去到被告家樓下，她下車時亦無力並跌倒在地，被告便把她帶到其家。

事主嘔吐時被摸胸臀

X稱她在被告安排她休息的床上坐不足1分鐘又想嘔吐，被告未能找到膠袋，著她嘔在地上。X稱她嘔吐時，被告一邊捉她頭髮免其頭髮觸及嘔吐物，但同時亦摸其胸。她嘔吐完畢，被告捉著她的腰並脫去她的上衣，她著被告：「唔好整。」被告未有理會，X稱她當時有向友人發訊息，著友人前來接她。

再嘔遭脫衣強姦

X稱她其後再嘔吐，再遭被告摸胸和臀。她再叫被告：「唔好整。」被告則回應：「我醉啦。」並繼續摸她。X認為被告當時只是微醺，當時X的朋友有回訊息問X的位置，但X不知身在那一楝樓，被告便撥開她的手機，X拾起手機時，被告脫下X下半身的衣物並繼續說：「我醉啦。」然後在未有使用安全套下把她強姦。X形容，當時感到如撕裂般的痛楚。

指被告邊性侵邊說我好醉

X稱她曾表示：「好痛、唔好」，亦嘗試推開被告，但氣力不及被告。她指被告性侵她期間，繼續不停說：「我醉啦，我好醉。」

完事後向女方發訊息著自己走

X指被告強姦她後便離開房間，並向她發訊息稱：「醒咗自己走，我理你唔到」。她其後由友人接走。X至清晨由朋友接走，她翌日在朋友陪同下報警。